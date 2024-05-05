Михаил Майборода - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Майборода
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 апреля 2005 (19 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Майборода
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 апреля 2005 (19 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луки-Энергия
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|61' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Динамо-2 (Москва)
|25.06.2024
|Был в запасе
|Леон Сатурн (Раменское)
|2:0
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|19.06.2024
|82' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:0
|Иркутск (Иркутск)
|13.06.2024
|62' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|07.06.2024
|59' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|01.06.2024
|1' -58'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:2
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|26.05.2024
|1' -79'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|2:1
|Родина-М (Москва)
|20.05.2024
|1' -77'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:1
|Тверь (Тверь)
|76'
|12.05.2024
|79' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|1:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Торпедо Вл (Владимир)
|13.04.2024
|86' -90'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|4:1
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|06.04.2024
|77' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Чертаново (Москва)