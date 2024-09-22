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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Зенит-2 - Луки-Энергия
Зенит-2 - Луки-Энергия: обзор матча 22 сентября 2024
Зенит-2
22.09.2024, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
1 : 0
Завершен
Луки-Энергия
58'
И. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит-2 - Луки-Энергия
Желтая карточка
И. Булыгин
89'
Замена
К. Глазунов
️️️️
К. Столбов
88'
Желтая карточка
Р. Колмаков
82'
76'
Замена
М. Алелюнас
️️️️
М. Майборода
76'
Замена
А. Лукин
️️️️
Д. Шабалин
Замена
Р. Колмаков
️️️️
К. Воинков
74'
Замена
С. Никифоров
️️️️
Н. Вершинин
66'
ГОЛ! 1:0!
И. Козлов
58'
50'
Замена
Д. Жемайтис
️️️️
Н. Поляков
Желтая карточка
Н. Вершинин
46'
46'
Замена
И. Овсянкин
️️️️
И. Иванов
Замена
М. Хохлов
️️️️
А. Максимчук
46'
37'
Замена
Н. Горбачев
️️️️
И. Курбанов
23'
Желтая карточка
И. Иванов
Желтая карточка
Е. Емельянов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
88
Владимир Павлов
ВР
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
80
Илья Булыгин
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
64
Константин Воинков
ЛВ
70
Никита Вершинин
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
88
Иван Галанин
ЦП
49
Игорь Козлов
ПВ
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Луки-Энергия
93
Данил Рязанов
ВР
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
78
Евгений Фетисов
ЦЗ
71
Ренат Багдашкин
ПЗ
19
Игорь Иванов
ПЗ
7
Александр Коренблюм
ПЗ
19
Данил Сподарец
ЛВ
66
Даниил Шабалин
ЛВ
39
Никита Поляков
ЦП
27
Михаил Майборода
ПВ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Зенит-2
98
Максим Тимофеев
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
65
Виталий Французов
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
87
Савелий Никифоров
ОП
45
Кирилл Глазунов
ОП
11
Роман Колмаков
ПВ
39
Максим Хохлов
ЦФ
76
Денис Рубанов
ЦФ
Луки-Энергия
1
Даниил Ваулин
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
37
Иван Овсянкин
ЛЗ
44
Никита Горбачев
ЦЗ
87
Данила Жемайтис
ЛВ
9
Александр Лукин
ПВ
6
Марк Алелюнас
ЦФ
13
Артём Егоров
ЦФ
4-1-2-2-1
88
Павлов
51
Емельянов
98
Лобов
80
Булыгин
92
Шилёнок
70
Вершинин
20
Столбов
88
Галанин
64
Воинков
49
Козлов
10
Максимчук
3-2-1-3-1
93
Рязанов
71
Багдашкин
6
Курбанов
78
Фетисов
7
Коренблюм
19
Иванов
39
Поляков
27
Майборода
19
Сподарец
66
Шабалин
7
Агаронян
10
Максимчук
39
Хохлов
39
Хохлов
10
Максимчук
64
Воинков
11
Колмаков
11
Колмаков
64
Воинков
70
Вершинин
87
Никифоров
87
Никифоров
70
Вершинин
20
Столбов
45
Глазунов
45
Глазунов
20
Столбов
6
Курбанов
44
Горбачев
44
Горбачев
6
Курбанов
19
Иванов
37
Овсянкин
37
Овсянкин
19
Иванов
39
Поляков
87
Жемайтис
87
Жемайтис
39
Поляков
66
Шабалин
9
Лукин
9
Лукин
66
Шабалин
27
Майборода
6
Алелюнас
6
Алелюнас
27
Майборода
Остались в запасе
Зенит-2
Луки-Энергия
76
Денис Рубанов
ЦФ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
65
Виталий Французов
ПЗ
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
98
Максим Тимофеев
ВР
1
Давид Бязров
ВР
Главный тренер
Андрей Почепцов
1
Даниил Ваулин
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
13
Артём Егоров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Остались в запасе
76
Денис Рубанов
ЦФ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
65
Виталий Французов
ПЗ
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
98
Максим Тимофеев
ВР
1
Давид Бязров
ВР
Остались в запасе
1
Даниил Ваулин
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
13
Артём Егоров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Главный тренер
Сергей Осадчук
Статистика матча Зенит-2 - Луки-Энергия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Иртыш
0 : 2
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Череповец
1 : 0
25.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ленинградец
2 : 0
14.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
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