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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо-2 - Луки-Энергия
Динамо-2 - Луки-Энергия: обзор матча 20 октября 2024
Динамо-2
20.10.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
2 : 1
Завершен
Луки-Энергия
41'
Д. Александров
43'
Г. Мирошниченко
35'
Д. Сподарец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-2 - Луки-Энергия
Замена
Е. Ибрагимов
️️️️
В. Окишор
90'
84'
Замена
М. Алелюнас
️️️️
М. Агаронян
84'
Замена
Д. Жемайтис
️️️️
Д. Сподарец
Замена
А. Змеев
️️️️
Д. Александров
76'
Замена
С. Ласкин
️️️️
В. Летечин
76'
Замена
Д. Ерофеев
️️️️
Г. Мирошниченко
68'
64'
Замена
Д. Шабалин
️️️️
Е. Бутаков
60'
Замена
М. Майборода
️️️️
А. Лукин
46'
Замена
И. Иванов
️️️️
Н. Горбачев
ГОЛ! 2:1!
Г. Мирошниченко
Пас отдал
Д. Александров
43'
ГОЛ! 1:1!
Д. Александров
41'
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сподарец
Пас отдал
М. Агаронян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-2
1
Курбан Расулов
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
11
Егор Назаренко
АП
11
Глеб Мирошниченко
АП
37
Виталий Летечин
ПВ
28
Александр Хубулов
ЦФ
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Луки-Энергия
93
Данил Рязанов
ВР
37
Иван Овсянкин
ЛЗ
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
78
Евгений Фетисов
ЦЗ
44
Никита Горбачев
ЦЗ
71
Ренат Багдашкин
ПЗ
7
Александр Коренблюм
ПЗ
19
Данил Сподарец
ЛВ
39
Никита Поляков
ЦП
9
Александр Лукин
ПВ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Динамо-2
54
Данил Кузнецов
ВР
51
Егор Плотников
ВР
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
67
Даниил Черкасов
ПЗ
98
Степан Ласкин
ЛВ
6
Евгений Ибрагимов
ОП
75
Максим Майоров
ОП
46
Дмитрий Ерофеев
ЦП
71
Артем Змеев
АП
30
Денис Симонов
АП
90
Арсений Абдулхаликов
АП
33
Глеб Князев
ПВ
Луки-Энергия
1
Даниил Ваулин
ВР
19
Игорь Иванов
ПЗ
87
Данила Жемайтис
ЛВ
66
Даниил Шабалин
ЛВ
27
Михаил Майборода
ПВ
6
Марк Алелюнас
ЦФ
3-1-3-3
1
Расулов
15
Балахонов
86
Головачев
56
Зайдензаль
30
Александров
11
Назаренко
11
Мирошниченко
37
Летечин
11
Боков
28
Хубулов
88
Окишор
3-2-1-2-1
93
Рязанов
37
Овсянкин
78
Фетисов
44
Горбачев
7
Коренблюм
24
Бутаков
39
Поляков
9
Лукин
19
Сподарец
7
Агаронян
30
Александров
71
Змеев
71
Змеев
30
Александров
37
Летечин
98
Ласкин
98
Ласкин
37
Летечин
11
Мирошниченко
46
Ерофеев
46
Ерофеев
11
Мирошниченко
88
Окишор
6
Ибрагимов
6
Ибрагимов
88
Окишор
44
Горбачев
19
Иванов
19
Иванов
44
Горбачев
19
Сподарец
87
Жемайтис
87
Жемайтис
19
Сподарец
24
Бутаков
66
Шабалин
66
Шабалин
24
Бутаков
9
Лукин
27
Майборода
27
Майборода
9
Лукин
7
Агаронян
6
Алелюнас
6
Алелюнас
7
Агаронян
Остались в запасе
Динамо-2
Луки-Энергия
33
Глеб Князев
ПВ
30
Денис Симонов
АП
90
Арсений Абдулхаликов
АП
67
Даниил Черкасов
ПЗ
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
54
Данил Кузнецов
ВР
51
Егор Плотников
ВР
75
Максим Майоров
ОП
Главный тренер
Павел Алпатов
1
Даниил Ваулин
ВР
Главный тренер
Сергей Осадчук
Остались в запасе
33
Глеб Князев
ПВ
30
Денис Симонов
АП
90
Арсений Абдулхаликов
АП
67
Даниил Черкасов
ПЗ
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
54
Данил Кузнецов
ВР
51
Егор Плотников
ВР
75
Максим Майоров
ОП
Остались в запасе
1
Даниил Ваулин
ВР
Главный тренер
Павел Алпатов
Главный тренер
Сергей Осадчук
Статистика матча Динамо-2 - Луки-Энергия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо-2
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Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
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2 : 3
14.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
27.09.2026
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Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Череповец
1 : 0
25.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ленинградец
2 : 0
14.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
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