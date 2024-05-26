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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Луки-Энергия - Родина-М
Луки-Энергия - Родина-М: обзор матча 26 мая 2024
Луки-Энергия
26.05.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
2 : 1
Завершен
Родина-М
23'
А. Егоров
54'
Д. Шабалин
29'
И. Антонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луки-Энергия - Родина-М
Желтая карточка
В. Елисеев
90'
+5
Замена
И. Белик
️️️️
Д. Жемайтис
89'
Желтая карточка
Н. Поляков
80'
Замена
С. Глебов
️️️️
М. Майборода
79'
Замена
Д. Ссорин
️️️️
Д. Шабалин
79'
74'
Замена
А. Гарибян
️️️️
А. Бирюков
74'
Замена
Д. Гаджиев
️️️️
М. Елизаров
Замена
Н. Шепет
️️️️
А. Егоров
68'
65'
Замена
М. Киселев
️️️️
Р. Копылов
65'
Замена
А. Рогачев
️️️️
Н. Еременко
65'
Замена
Р. Берзегов
️️️️
М. Ципуштанов
Желтая карточка
И. Иванов
60'
ГОЛ! 2:1!
Д. Шабалин
Пас отдал
Е. Фетисов
54'
Замена
В. Елисеев
️️️️
Д. Рязанов
46'
29'
ГОЛ! 1:1!
И. Антонов
Пас отдал
А. Бурков
ГОЛ! 1:0!
А. Егоров
Пас отдал
Е. Фетисов
23'
8'
Желтая карточка
М. Ципуштанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луки-Энергия
93
Данил Рязанов
ВР
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
78
Евгений Фетисов
ЦЗ
19
Игорь Иванов
ПЗ
71
Ренат Багдашкин
ПЗ
87
Данила Жемайтис
ЛВ
66
Даниил Шабалин
ЛВ
39
Никита Поляков
ЦП
27
Михаил Майборода
ПВ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
13
Артём Егоров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Родина-М
35
Никита Павлов
ВР
52
Тимофей Данилов
ЦЗ
3
Ефим Колобов
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
90
Никита Еременко
ЛВ
99
Александр Бурков
ОП
27
Дмитрий Малыгин
АП
25
Артем Бирюков
АП
57
Роман Копылов
АП
15
Матвей Елизаров
АП
8
Илья Антонов
АП
Главный тренер
Филипп Соколинский
Луки-Энергия
1
Всеволод Елисеев
ВР
1
Даниил Ваулин
ВР
22
Степан Глебов
ЛЗ
4
Иван Белик
ЛЗ
5
Денис Ссорин
ЦЗ
28
Вадим Ссорин
ЦЗ
12
Глеб Игнатьев
ЦЗ
28
Артём Борисов
ОП
9
Никита Шепет
ЦФ
Родина-М
35
Роман Тарасов
ВР
3
Андрей Рогачев
ЛЗ
27
Даниял Гаджиев
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
92
Александр Гончаров
ЦП
62
Рустам Берзегов
ЦП
32
Константин Матвеев
ПВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
89
Матвей Киселев
ЦФ
4-1-3-2
93
Рязанов
19
Иванов
6
Курбанов
78
Фетисов
71
Багдашкин
39
Поляков
66
Шабалин
87
Жемайтис
27
Майборода
13
Егоров
7
Агаронян
2-1-3-4
35
Павлов
52
Данилов
3
Колобов
99
Бурков
8
Ципуштанов
8
Антонов
90
Еременко
15
Елизаров
57
Копылов
25
Бирюков
27
Малыгин
93
Рязанов
1
Елисеев
1
Елисеев
93
Рязанов
13
Егоров
9
Шепет
9
Шепет
13
Егоров
27
Майборода
22
Глебов
22
Глебов
27
Майборода
87
Жемайтис
4
Белик
4
Белик
87
Жемайтис
66
Шабалин
5
Ссорин
5
Ссорин
66
Шабалин
15
Елизаров
27
Гаджиев
27
Гаджиев
15
Елизаров
90
Еременко
3
Рогачев
3
Рогачев
90
Еременко
8
Ципуштанов
62
Берзегов
62
Берзегов
8
Ципуштанов
25
Бирюков
77
Гарибян
77
Гарибян
25
Бирюков
57
Копылов
89
Киселев
89
Киселев
57
Копылов
Остались в запасе
Луки-Энергия
Родина-М
28
Вадим Ссорин
ЦЗ
28
Артём Борисов
ОП
12
Глеб Игнатьев
ЦЗ
1
Даниил Ваулин
ВР
Главный тренер
Сергей Осадчук
35
Роман Тарасов
ВР
44
Павел Баранов
ЦЗ
92
Александр Гончаров
ЦП
32
Константин Матвеев
ПВ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Остались в запасе
28
Вадим Ссорин
ЦЗ
28
Артём Борисов
ОП
12
Глеб Игнатьев
ЦЗ
1
Даниил Ваулин
ВР
Остались в запасе
35
Роман Тарасов
ВР
44
Павел Баранов
ЦЗ
92
Александр Гончаров
ЦП
32
Константин Матвеев
ПВ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Главный тренер
Филипп Соколинский
Статистика матча Луки-Энергия - Родина-М
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Череповец
1 : 0
25.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ленинградец
2 : 0
14.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
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