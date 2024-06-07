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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Луки-Энергия - Зенит-2
Луки-Энергия - Зенит-2: обзор матча 07 июня 2024
Луки-Энергия
07.06.2024, пятница, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
0 : 0
Завершен
Зенит-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Луки-Энергия - Зенит-2
Замена
И. Белик
️️️️
Д. Сподарец
86'
82'
Замена
А. Косогоров
️️️️
А. Костюк
Замена
А. Лукин
️️️️
Д. Шабалин
70'
66'
Замена
Р. Колмаков
️️️️
К. Воинков
Замена
М. Майборода
️️️️
Н. Шепет
59'
Замена
И. Овсянкин
️️️️
А. Егоров
59'
56'
Замена
С. Никифоров
️️️️
Е. Ким
56'
Замена
И. Бугаенко
️️️️
С. Лапинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луки-Энергия
93
Данил Рязанов
ВР
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
78
Евгений Фетисов
ЦЗ
71
Ренат Багдашкин
ПЗ
19
Игорь Иванов
ПЗ
19
Данил Сподарец
ЛВ
66
Даниил Шабалин
ЛВ
39
Никита Поляков
ЦП
7
Манвел Агаронян
ЦФ
9
Никита Шепет
ЦФ
13
Артём Егоров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Зенит-2
88
Владимир Павлов
ВР
59
Алексей Костюк
ЛЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
64
Константин Воинков
ЛВ
88
Иван Галанин
ЦП
71
Евгений Ким
АП
96
Алексей Барановский
АП
49
Игорь Козлов
ПВ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Луки-Энергия
1
Всеволод Елисеев
ВР
1
Даниил Ваулин
ВР
4
Иван Белик
ЛЗ
37
Иван Овсянкин
ЛЗ
22
Степан Глебов
ЛЗ
12
Глеб Игнатьев
ЦЗ
28
Вадим Ссорин
ЦЗ
87
Данила Жемайтис
ЛВ
27
Михаил Майборода
ПВ
9
Александр Лукин
ПВ
Зенит-2
1
Давид Бязров
ВР
2
Артемий Косогоров
ПЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
45
Кирилл Глазунов
ОП
87
Савелий Никифоров
ОП
7
Тимур Иванов
ПВ
11
Роман Колмаков
ПВ
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
4-1-2-3
93
Рязанов
71
Багдашкин
6
Курбанов
78
Фетисов
19
Иванов
39
Поляков
66
Шабалин
19
Сподарец
13
Егоров
9
Шепет
7
Агаронян
4-1-3-2
88
Павлов
51
Емельянов
98
Лобов
27
Черный
59
Костюк
88
Галанин
49
Козлов
96
Барановский
64
Воинков
93
Лапинский
71
Ким
9
Шепет
27
Майборода
27
Майборода
9
Шепет
19
Сподарец
4
Белик
4
Белик
19
Сподарец
13
Егоров
37
Овсянкин
37
Овсянкин
13
Егоров
66
Шабалин
9
Лукин
9
Лукин
66
Шабалин
59
Костюк
2
Косогоров
2
Косогоров
59
Костюк
71
Ким
87
Никифоров
87
Никифоров
71
Ким
64
Воинков
11
Колмаков
11
Колмаков
64
Воинков
93
Лапинский
31
Бугаенко
31
Бугаенко
93
Лапинский
Остались в запасе
Луки-Энергия
Зенит-2
1
Всеволод Елисеев
ВР
1
Даниил Ваулин
ВР
12
Глеб Игнатьев
ЦЗ
28
Вадим Ссорин
ЦЗ
87
Данила Жемайтис
ЛВ
22
Степан Глебов
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Осадчук
1
Давид Бязров
ВР
92
Иван Шилёнок
ПЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
7
Тимур Иванов
ПВ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Остались в запасе
1
Всеволод Елисеев
ВР
1
Даниил Ваулин
ВР
12
Глеб Игнатьев
ЦЗ
28
Вадим Ссорин
ЦЗ
87
Данила Жемайтис
ЛВ
22
Степан Глебов
ЛЗ
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
92
Иван Шилёнок
ПЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
7
Тимур Иванов
ПВ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Главный тренер
Андрей Почепцов
Статистика матча Луки-Энергия - Зенит-2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Череповец
1 : 0
25.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ленинградец
2 : 0
14.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
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0 : 3
12.09.2026
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