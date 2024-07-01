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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Луки-Энергия - Динамо-2
Луки-Энергия - Динамо-2: обзор матча 01 июля 2024
Луки-Энергия
01.07.2024, понедельник, 18:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
0 : 2
Завершен
Динамо-2
9'
Д. Александров
14'
Е. Ибрагимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Луки-Энергия - Динамо-2
90'
+3
Замена
М. Балахонов
️️️️
Д. Александров
88'
Замена
Г. Князев
️️️️
А. Хубулов
Желтая карточка
А. Лукин
85'
Замена
И. Белик
️️️️
И. Овсянкин
81'
Замена
Д. Жемайтис
️️️️
И. Иванов
81'
71'
Замена
А. Чупаев
️️️️
Е. Акимов
71'
Замена
Е. Назаренко
️️️️
Д. Ерофеев
Замена
М. Майборода
️️️️
А. Егоров
61'
Желтая карточка
А. Егоров
60'
46'
Замена
Д. Боков
️️️️
Д. Симонов
45'
+2
Желтая карточка
Е. Акимов
14'
ГОЛ! 0:2!
Е. Ибрагимов
Пас отдал
Е. Акимов
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Александров
Пас отдал
Е. Акимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луки-Энергия
93
Данил Рязанов
ВР
37
Иван Овсянкин
ЛЗ
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
78
Евгений Фетисов
ЦЗ
71
Ренат Багдашкин
ПЗ
19
Игорь Иванов
ПЗ
19
Данил Сподарец
ЛВ
66
Даниил Шабалин
ЛВ
9
Александр Лукин
ПВ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
13
Артём Егоров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Динамо-2
76
Илья Купцов
ВР
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
98
Степан Ласкин
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
6
Евгений Ибрагимов
ОП
46
Дмитрий Ерофеев
ЦП
30
Денис Симонов
АП
96
Егор Акимов
ПВ
28
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Луки-Энергия
1
Даниил Ваулин
ВР
4
Иван Белик
ЛЗ
28
Вадим Ссорин
ЦЗ
5
Денис Ссорин
ЦЗ
87
Данила Жемайтис
ЛВ
27
Михаил Майборода
ПВ
9
Никита Шепет
ЦФ
Динамо-2
51
Егор Плотников
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
75
Максим Майоров
ОП
11
Егор Назаренко
АП
33
Глеб Князев
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
38
Александр Чупаев
ЦФ
3-2-3-2
93
Рязанов
71
Багдашкин
6
Курбанов
78
Фетисов
37
Овсянкин
19
Иванов
66
Шабалин
19
Сподарец
9
Лукин
13
Егоров
7
Агаронян
3-2-1-3-1
76
Купцов
37
Исаев
56
Зайдензаль
86
Головачев
30
Александров
6
Ибрагимов
46
Ерофеев
96
Акимов
30
Симонов
98
Ласкин
28
Хубулов
37
Овсянкин
4
Белик
4
Белик
37
Овсянкин
19
Иванов
87
Жемайтис
87
Жемайтис
19
Иванов
13
Егоров
27
Майборода
27
Майборода
13
Егоров
30
Симонов
11
Боков
11
Боков
30
Симонов
30
Александров
15
Балахонов
15
Балахонов
30
Александров
46
Ерофеев
11
Назаренко
11
Назаренко
46
Ерофеев
28
Хубулов
33
Князев
33
Князев
28
Хубулов
96
Акимов
38
Чупаев
38
Чупаев
96
Акимов
Остались в запасе
Луки-Энергия
Динамо-2
9
Никита Шепет
ЦФ
1
Даниил Ваулин
ВР
28
Вадим Ссорин
ЦЗ
5
Денис Ссорин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Осадчук
51
Егор Плотников
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
75
Максим Майоров
ОП
Главный тренер
Павел Алпатов
Остались в запасе
9
Никита Шепет
ЦФ
1
Даниил Ваулин
ВР
28
Вадим Ссорин
ЦЗ
5
Денис Ссорин
ЦЗ
Остались в запасе
51
Егор Плотников
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
75
Максим Майоров
ОП
Главный тренер
Сергей Осадчук
Главный тренер
Павел Алпатов
Статистика матча Луки-Энергия - Динамо-2
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Череповец
1 : 0
25.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ленинградец
2 : 0
14.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
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Динамо-2
2 : 3
14.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
27.09.2026
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Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
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