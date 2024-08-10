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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Луки-Энергия - Енисей-М
Луки-Энергия - Енисей-М: обзор матча 10 августа 2024
Луки-Энергия
10.08.2024, суббота, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
2 : 0
Завершен
Енисей-М
30'
А. Лукин
61'
М. Агаронян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Луки-Энергия - Енисей-М
Замена
С. Глебов
️️️️
А. Коренблюм
89'
Замена
Н. Горбачев
️️️️
И. Иванов
85'
74'
Замена
А. Чулков
️️️️
Ю. Чернавин
74'
Замена
И. Новик
️️️️
Е. Егоров
Замена
Д. Шабалин
️️️️
А. Лукин
70'
Замена
И. Овсянкин
️️️️
Д. Жемайтис
70'
66'
Замена
А. Медведков
️️️️
А. Губанов
ГОЛ! 2:0!
М. Агаронян
Пас отдал
Н. Поляков
61'
59'
Замена
А. Покровский
️️️️
В. Кравцов
56'
Вторая желтая
А. Рейз
Желтая карточка
М. Агаронян
46'
46'
Замена
К. Поршунов
️️️️
Н. Ибрагимов
Замена
М. Алелюнас
️️️️
А. Егоров
46'
39'
Желтая карточка
А. Рейз
Желтая карточка
Д. Сподарец
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Лукин
Пас отдал
М. Агаронян
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луки-Энергия
93
Данил Рязанов
ВР
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
78
Евгений Фетисов
ЦЗ
19
Игорь Иванов
ПЗ
7
Александр Коренблюм
ПЗ
19
Данил Сподарец
ЛВ
87
Данила Жемайтис
ЛВ
39
Никита Поляков
ЦП
9
Александр Лукин
ПВ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
13
Артём Егоров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Енисей-М
85
Артем Мальфанов
ВР
99
Андрей Сорокин
ВР
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
28
Александр Рейз
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
92
Александр Губанов
ЛВ
73
Юрий Чернавин
ОП
78
Дмитрий Ташов
ЦП
51
Егор Егоров
ЦП
74
Никодим Ибрагимов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Луки-Энергия
1
Даниил Ваулин
ВР
1
Всеволод Елисеев
ВР
22
Степан Глебов
ЛЗ
37
Иван Овсянкин
ЛЗ
44
Никита Горбачев
ЦЗ
28
Дмитрий Богданов
ЦЗ
71
Ренат Багдашкин
ПЗ
66
Даниил Шабалин
ЛВ
27
Михаил Майборода
ПВ
6
Марк Алелюнас
ЦФ
Енисей-М
89
Андрей Широков
ВР
54
Евгений Гололобов
ЛЗ
58
Альберт Покровский
ЦЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦП
60
Артем Медведков
ЦП
71
Кирилл Поршунов
ЦФ
4-1-3-2
93
Рязанов
19
Иванов
6
Курбанов
78
Фетисов
7
Коренблюм
39
Поляков
87
Жемайтис
19
Сподарец
9
Лукин
13
Егоров
7
Агаронян
4-1-2-1-1
85
Мальфанов
62
Кравцов
83
Амбросенок
28
Рейз
59
Островский
73
Чернавин
78
Ташов
51
Егоров
92
Губанов
74
Ибрагимов
13
Егоров
6
Алелюнас
6
Алелюнас
13
Егоров
7
Коренблюм
22
Глебов
22
Глебов
7
Коренблюм
9
Лукин
66
Шабалин
66
Шабалин
9
Лукин
87
Жемайтис
37
Овсянкин
37
Овсянкин
87
Жемайтис
19
Иванов
44
Горбачев
44
Горбачев
19
Иванов
62
Кравцов
58
Покровский
58
Покровский
62
Кравцов
51
Егоров
91
Новик
91
Новик
51
Егоров
92
Губанов
60
Медведков
60
Медведков
92
Губанов
74
Ибрагимов
71
Поршунов
71
Поршунов
74
Ибрагимов
73
Чернавин
74
Чулков
74
Чулков
73
Чернавин
Остались в запасе
Луки-Энергия
Енисей-М
27
Михаил Майборода
ПВ
28
Дмитрий Богданов
ЦЗ
1
Даниил Ваулин
ВР
1
Всеволод Елисеев
ВР
71
Ренат Багдашкин
ПЗ
Главный тренер
Сергей Осадчук
89
Андрей Широков
ВР
54
Евгений Гололобов
ЛЗ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Остались в запасе
27
Михаил Майборода
ПВ
28
Дмитрий Богданов
ЦЗ
1
Даниил Ваулин
ВР
1
Всеволод Елисеев
ВР
71
Ренат Багдашкин
ПЗ
Остались в запасе
89
Андрей Широков
ВР
54
Евгений Гололобов
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Главный тренер
Александр Кишиневский
Статистика матча Луки-Энергия - Енисей-М
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
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1 : 0
25.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ленинградец
2 : 0
14.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
2 : 1
04.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
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2 : 6
20.09.2026
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