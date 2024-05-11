Михаил Яшин - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Яшин
|Команда
|Динамо СПб
|Состав
|Основной
|Родной город
|Клин
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 ноября 2002 (21 год)
|Рост
|194
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Яшин
|Команда
|Динамо СПб
|Состав
|Основной
|Родной город
|Клин
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 ноября 2002 (21 год)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо СПб
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.07.2024
|Был в запасе
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|0:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.07.2024
|Был в запасе
|Енисей-М (Красноярск)
|0:2
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|25.06.2024
|Был в запасе
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|2:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|19.06.2024
|Был в запасе
|Тверь (Тверь)
|3:1
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|13.06.2024
|Был в запасе
|Чертаново (Москва)
|1:3
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|08.06.2024
|Был в запасе
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|3:1
|Динамо Вг (Вологда)
|01.06.2024
|1' -90'
|Динамо-2 (Москва)
|5:2
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|25.05.2024
|1' -90'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|2:2
|Леон Сатурн (Раменское)
|19.05.2024
|1' -90'
|Иркутск (Иркутск)
|3:3
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|11.05.2024
|1' -90'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|0:2
|Спартак-2 (Москва)
|05.05.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:0
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)