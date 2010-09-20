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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Cибирь
ЦСКА - Cибирь: обзор матча 20 сентября 2010
ЦСКА
20.09.2010, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Cибирь
73'
Секу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Cибирь
ГОЛ! 1:0!
Секу
Пас отдал
В. Лав
Замена
Ч. Одиа
️️️️
Г. Щенников
Замена
Т. Нецид
️️️️
А. Дзагоев
Замена
А. Антипенко
️️️️
И. Нагибин
Замена
А. Климавичус
️️️️
Р. Каньяс
Замена
Д. Шемберас
️️️️
З. Тошич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
83
Стив
ЦЗ
4
Томаш Выходил
(К)
ЦЗ
2
Алексей Аравин
ПЗ
4
Максим Астафьев
ЛП
88
Рохер Каньяс
ЦП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
22
Томаш Чижек
ЛП
33
Александр Шумов
ЦП
19
Александр Антипенко
ЦФ
4-5-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Березуцкий
18
Тошич
66
Дзагоев
3
Хонда
10
Мамаев
26
Секу
19
Вагнер Лав
4-5-1
18
Вашек
2
Аравин
83
Стив
4
Выходил
3
Молош
52
Зиновьев
88
Каньяс
5
Шумуликоски
9
Нагибин
4
Астафьев
99
Шевченко
42
Щенников
15
Одиа
15
Одиа
42
Щенников
18
Тошич
5
Шемберас
5
Шемберас
18
Тошич
66
Дзагоев
15
Нецид
15
Нецид
66
Дзагоев
88
Каньяс
28
Климавичус
28
Климавичус
88
Каньяс
9
Нагибин
19
Антипенко
19
Антипенко
9
Нагибин
Остались в запасе
ЦСКА
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
33
Александр Шумов
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
22
Томаш Чижек
ЛП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
Остались в запасе
33
Александр Шумов
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
22
Томаш Чижек
ЛП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Cибирь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
С. Суховерхов (Воронеж)
Делегат:
А. Кожухов (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 19:40 (прямая)
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