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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Сатурн - Луч
Сатурн - Луч: обзор матча 22 сентября 2010
Сатурн
22.09.2010, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Луч
14'
М. Топич
25'
М. Топич
31'
А. Жданов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - Луч
Замена
Л. Ковель
️️️️
М. Топич
Желтая карточка
В. Михалев
Замена
Н. Саталкин
️️️️
А. Жданов
Замена
З. Дубенский
️️️️
А. Воронкин
Замена
К. Копунек
️️️️
А. Каряка
Замена
Р. Воробьев
️️️️
П. Немов
Замена
В. Михалев
️️️️
С. Егоров
Желтая карточка
М. Кристич
ГОЛ! 2:1!
А. Жданов
ГОЛ! 2:0!
М. Топич
ГОЛ! 1:0!
М. Топич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
4
Алексей Игонин
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
5
Андрей Каряка
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Марко Топич
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
4
Александр Хлебников
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
18
Максим Федоров
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
9
Алексей Жданов
ЦФ
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
16
Вадим Евсеев
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
6
Камил Копунек
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
5
Захар Дубенский
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
4-1-4-1
31
Кински
55
Нахушев
26
Зелао
4
Игонин
4
Ангбва
5
Немов
5
Каряка
41
Сапета
8
Махмудов
88
Иванов
8
Топич
4-1-4-1
70
Котляров
4
Хлебников
5
Кристич
3
Удалый
7
Данцев
25
Бочков
58
Егоров
8
Бурченко
3
Воронкин
18
Федоров
9
Жданов
8
Топич
11
Ковель
11
Ковель
8
Топич
5
Немов
84
Воробьев
84
Воробьев
5
Немов
5
Каряка
6
Копунек
6
Копунек
5
Каряка
58
Егоров
9
Михалев
9
Михалев
58
Егоров
3
Воронкин
5
Дубенский
5
Дубенский
3
Воронкин
9
Жданов
87
Саталкин
87
Саталкин
9
Жданов
Остались в запасе
Сатурн
Луч
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
16
Вадим Евсеев
ОП
7
Денис Бояринцев
ПП
Главный тренер
Андрей Гордеев
27
Михаил Комаров
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
16
Вадим Евсеев
ОП
7
Денис Бояринцев
ПП
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Сатурн - Луч
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
А.Лагун (Санкт-Петербург)
И.Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
А.Маляров (Москва)
Стадион:
Сатурн
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