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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Италия
Россия - Италия: обзор матча 01 июня 2012
Россия
01.06.2012, пятница, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Италия
60'
А. Кержаков
75'
Р. Широков
89'
Р. Широков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Италия
ГОЛ! 3:0!
Р. Широков
Пас отдал
А. Кокорин
89'
Замена
Д. Комбаров
️️️️
Ю. Жирков
87'
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Дзагоев
85'
ГОЛ! 2:0!
Р. Широков
75'
Желтая карточка
Р. Павлюченко
72'
69'
Замена
С. Джовинко
️️️️
А. Кассано
69'
Замена
А. Ди Натале
️️️️
А. Пирло
68'
Желтая карточка
М. Балотелли
Желтая карточка
А. Аршавин
67'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
А. Кержаков
62'
61'
Замена
А. Ночерино
️️️️
Р. Монтоливо
61'
Замена
Т. Мотта
️️️️
Д. Де Росси
ГОЛ! 1:0!
А. Кержаков
Пас отдал
Р. Широков
60'
53'
Замена
А. Огбонна
️️️️
Ф. Бальдзаретти
46'
Замена
М. Де Санктис
️️️️
Д. Буффон
Замена
И. Акинфеев
️️️️
В. Малафеев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
16
Вячеслав Малафеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Андрей Аршавин
(К)
ЛВ
15
Роман Широков
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
10
Константин Зырянов
ЦП
7
Игорь Денисов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
0
Кристиан Маджо
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЛП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ПП
10
Антонио Кассано
ЦФ
9
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
3
Роман Шаронов
ЦЗ
8
Денис Глушаков
ЦП
20
Павел Погребняк
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
19
Роман Павлюченко
ЦФ
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
10
Тиаго Мотта
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
17
Фабио Борини
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
11
Антонио Ди Натале
ЦФ
4-4-1-1
16
Малафеев
18
Жирков
4
Игнашевич
6
Березуцкий
17
Набабкин
15
Широков
10
Зырянов
7
Денисов
9
Дзагоев
10
Аршавин
11
Кержаков
4-4-2
1
Буффон
0
Маджо
15
Барцальи
19
Бонуччи
6
Бальдзаретти
16
Де Росси
8
Маркизио
21
Пирло
18
Монтоливо
9
Балотелли
10
Кассано
16
Малафеев
1
Акинфеев
1
Акинфеев
16
Малафеев
18
Жирков
23
Комбаров
23
Комбаров
18
Жирков
9
Дзагоев
9
Кокорин
9
Кокорин
9
Дзагоев
11
Кержаков
19
Павлюченко
19
Павлюченко
11
Кержаков
1
Буффон
14
Де Санктис
14
Де Санктис
1
Буффон
6
Бальдзаретти
5
Огбонна
5
Огбонна
6
Бальдзаретти
16
Де Росси
10
Мотта
10
Мотта
16
Де Росси
18
Монтоливо
23
Ночерино
23
Ночерино
18
Монтоливо
10
Кассано
10
Джовинко
10
Джовинко
10
Кассано
21
Пирло
11
Ди Натале
11
Ди Натале
21
Пирло
Остались в запасе
Россия
Италия
1
Антон Шунин
ВР
3
Роман Шаронов
ЦЗ
8
Денис Глушаков
ЦП
20
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
1
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
17
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
3
Роман Шаронов
ЦЗ
8
Денис Глушаков
ЦП
20
Павел Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
17
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Россия - Италия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
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Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
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Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Никола Ханни
Стадион:
Летцигрунд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:40 (прямая) "Россия-1" 22:40 (прямая)
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