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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - Томь
Зенит - Томь: обзор матча 30 октября 2019
Зенит
30.10.2019, среда, 20:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
4 : 0
Завершен
Томь
13'
И. Смольников
56'
А. Сутормин
66'
А. Ерохин
81'
О. Шатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Томь
84'
Замена
О. Леонов
️️️️
М. Казанков
ГОЛ! 4:0!
О. Шатов
Пас отдал
С. Азмун
81'
Замена
С. Азмун
️️️️
Р. Мак
75'
73'
Замена
И. Андреев
️️️️
О. Шалаев
Замена
Д. Прохин
️️️️
Я. Ракицкий
72'
ГОЛ! 3:0!
А. Ерохин
Пас отдал
О. Шатов
66'
62'
Замена
Р. Мануйлов
️️️️
Д. Сасин
Замена
В. Караваев
️️️️
Ю. Жирков
57'
ГОЛ! 2:0!
А. Сутормин
Пас отдал
Р. Мак
56'
40'
Желтая карточка
М. Казанков
ГОЛ! 1:0!
И. Смольников
Пас отдал
Р. Мак
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
27
Олег Шатов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Томь
45
Арсен Сиукаев
ВР
98
Илья Шурыгин
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
78
Николай Калинский
ОП
10
Дмитрий Плетнев
АП
77
Дмитрий Сасин
ПП
60
Максим Казанков
ПВ
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Томь
1
Денис Вавилин
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
90
Иван Андреев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
10
Олег Леонов
АП
39
Василий Запрягаев
ЦФ
3-3-1-2-1
78
Васютин
11
Сутормин
44
Ракицкий
71
Осорио
18
Жирков
5
Краневиттер
8
Смольников
14
Кузяев
21
Мак
21
Ерохин
27
Шатов
3-3-1-2-1
45
Сиукаев
4
Пенчиков
5
Шумских
98
Шурыгин
22
Каккоев
18
Шалаев
78
Калинский
77
Сасин
60
Казанков
10
Плетнев
11
Тлупов
44
Ракицкий
27
Прохин
27
Прохин
44
Ракицкий
18
Жирков
15
Караваев
15
Караваев
18
Жирков
21
Мак
20
Азмун
20
Азмун
21
Мак
18
Шалаев
90
Андреев
90
Андреев
18
Шалаев
60
Казанков
10
Леонов
10
Леонов
60
Казанков
77
Сасин
27
Мануйлов
27
Мануйлов
77
Сасин
Остались в запасе
Зенит
Томь
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
39
Василий Запрягаев
ЦФ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
1
Денис Вавилин
ВР
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
Остались в запасе
39
Василий Запрягаев
ЦФ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
1
Денис Вавилин
ВР
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Зенит - Томь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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