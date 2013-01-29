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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Сплит - Зенит
Сплит - Зенит: обзор матча 29 января 2013
Сплит
29.01.2013, вторник, 19:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Зенит
69'
В. Файзулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сплит - Зенит
84'
Замена
И. Зуев
️️️️
К. Зырянов
80'
Вторая желтая
А. Иванов
Желтая карточка
М. Хргович
73'
71'
Желтая карточка
А. Иванов
69'
ГОЛ! 0:1!
В. Файзулин
Пас отдал
Халк
65'
Желтая карточка
К. Зырянов
Желтая карточка
Т. Радотич
52'
Замена
А. Вукович
️️️️
Д. Загорац
46'
46'
Замена
В. Файзулин
️️️️
А. Бухаров
46'
Замена
К. Зырянов
️️️️
А. Витсель
46'
Замена
С. Семак
️️️️
В. Быстров
46'
Замена
А. Иванов
️️️️
Б. Алвеш
46'
Замена
С. Ребенко
️️️️
А. Лукович
46'
Замена
Т. Губочан
️️️️
Н. Ломбертс
46'
Замена
Е. Бабурин
️️️️
В. Малафеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сплит
1
Даниэль Загорац
ВР
16
Томислав Радотич
ЦЗ
44
Томислав Глумач
ЦЗ
13
Дамир Рашич
ЦЗ
25
Филип Марчич
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
23
Горан Парацки
ЦП
20
Зайко Зеба
ЦП
22
Алеша Войнович
ЦФ
3
Денис Главина
ЦФ
Главный тренер
Зоран Вулич
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
7
Халк
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сплит
1
Андрия Вукович
ВР
33
Мирко Хргович
ЛЗ
4
Нино Галович
ЦЗ
8
Марио Квесич
ЦП
17
Мате Пехар
ЦП
18
Йосип Сердарушич
ЦП
32
Дражен Багарич
ЦФ
14
Иван Барабан
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
30
Юрий Жевнов
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
10
Данни
ЛП
91
Данила Ящук
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Загорац
13
Рашич
25
Марчич
4
Крижанац
44
Глумач
16
Радотич
23
Парацки
20
Зеба
9
Ребич
3
Главина
22
Войнович
4-1-3-1-1
16
Малафеев
22
Анюков
6
Ломбертс
22
Алвеш
3
Лукович
27
Денисов
34
Быстров
28
Витсель
15
Широков
7
Халк
11
Бухаров
1
Загорац
1
Вукович
1
Вукович
1
Загорац
3
Лукович
75
Ребенко
75
Ребенко
3
Лукович
16
Малафеев
23
Бабурин
23
Бабурин
16
Малафеев
Зырянов
58
Зуев
58
Зуев
Зырянов
6
Ломбертс
15
Губочан
15
Губочан
6
Ломбертс
34
Быстров
37
Семак
37
Семак
34
Быстров
22
Алвеш
22
Иванов
22
Иванов
22
Алвеш
28
Витсель
18
Зырянов
18
Зырянов
28
Витсель
11
Бухаров
20
Файзулин
20
Файзулин
11
Бухаров
Остались в запасе
Сплит
Зенит
8
Марио Квесич
ЦП
17
Мате Пехар
ЦП
32
Дражен Багарич
ЦФ
14
Иван Барабан
ЦФ
18
Йосип Сердарушич
ЦП
50
Анте Эрцег
ЦФ
33
Мирко Хргович
ЛЗ
4
Нино Галович
ЦЗ
Главный тренер
Зоран Вулич
91
Данила Ящук
ЦП
30
Юрий Жевнов
ВР
10
Данни
ЛП
94
Алексей Евсеев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
8
Марио Квесич
ЦП
17
Мате Пехар
ЦП
32
Дражен Багарич
ЦФ
14
Иван Барабан
ЦФ
18
Йосип Сердарушич
ЦП
50
Анте Эрцег
ЦФ
33
Мирко Хргович
ЛЗ
4
Нино Галович
ЦЗ
Остались в запасе
91
Данила Ящук
ЦП
30
Юрий Жевнов
ВР
10
Данни
ЛП
94
Алексей Евсеев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Зоран Вулич
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Сплит - Зенит
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сплит
Товарищеские матчи
Ахмат
4 : 0
26.01.2015
Сплит
Лига Европы, 4 раунд
Торино
1 : 0
28.08.2014
Сплит
Лига Европы, 4 раунд
Сплит
0 : 0
21.08.2014
Торино
Лига Европы, 3 раунд
Черноморец
0 : 0
07.08.2014
Сплит
Лига Европы, 3 раунд
Сплит
2 : 0
31.07.2014
Черноморец
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Анар Салманов
(Баку)
Стадион:
Газпром Арена
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