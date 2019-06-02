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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Уфа
Томь - Уфа: обзор матча 02 июня 2019
Томь
02.06.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
1 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Уфа
11'
А. Гасилин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Томь - Уфа
90'
+5
Вторая желтая
А. Беленов
90'
+4
Желтая карточка
А. Беленов
71'
Желтая карточка
С. Игбун
41'
Желтая карточка
И. Неделчару
ГОЛ! 1:0!
А. Гасилин
Пас отдал
И. Абдулавов
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
81
Олег Смирнов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
8
Роман Бугаев
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Боян Йокич
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
29
Иван Пауревич
ЦП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
21
Антон Макурин
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
11
Ислам Тлупов
ЦФ
77
Дмитрий Сасин
ЦФ
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
10
Веролюб Салатич
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
13
Азамат Засеев
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
2-1-1-1-2
81
Смирнов
5
Эдиев
8
Бугаев
22
Каккоев
78
Калинский
16
Ставпец
99
Абдулавов
19
Гасилин
3-3-2-2
31
Беленов
4
Никитин
5
Йокич
27
Живоглядов
33
Сухов
55
Карп
24
Неделчару
18
Тилль
29
Пауревич
8
Сысуев
44
Игбун
Остались в запасе
Томь
Уфа
29
Павел Кудряшов
ПВ
42
Александр Мелихов
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
21
Антон Макурин
ЦП
11
Ислам Тлупов
ЦФ
77
Дмитрий Сасин
ЦФ
57
Вячеслав Кротов
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
10
Веролюб Салатич
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
13
Азамат Засеев
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
29
Павел Кудряшов
ПВ
42
Александр Мелихов
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
21
Антон Макурин
ЦП
11
Ислам Тлупов
ЦФ
77
Дмитрий Сасин
ЦФ
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
10
Веролюб Салатич
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
13
Азамат Засеев
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Томь - Уфа
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
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