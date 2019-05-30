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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Томь
Уфа - Томь: обзор матча 30 мая 2019
Уфа
30.05.2019, четверг, 17:00
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
2 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Томь
28'
С. Игбун
81'
И. Эдиев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уфа - Томь
Желтая карточка
Д. Живоглядов
85'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
И. Эдиев
81'
Желтая карточка
И. Неделчару
80'
44'
Желтая карточка
О. Смирнов
ГОЛ! 1:0!
С. Игбун
Пас отдал
Б. Йокич
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Томь
81
Олег Смирнов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
27
Роман Мануйлов
ПЗ
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
11
Ислам Тлупов
ЦФ
3-3-1-1-2
31
Беленов
33
Сухов
4
Никитин
24
Неделчару
5
Йокич
29
Пауревич
27
Живоглядов
10
Салатич
57
Кротов
44
Игбун
29
Вомбергар
4-2-1-1-2
81
Смирнов
4
Пенчиков
5
Шумских
5
Эдиев
8
Бугаев
18
Шалаев
22
Каккоев
78
Калинский
16
Ставпец
19
Гасилин
99
Абдулавов
Остались в запасе
Уфа
Томь
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
36
Станислав Крапухин
ЦФ
42
Александр Мелихов
ВР
27
Роман Мануйлов
ПЗ
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Остались в запасе
36
Станислав Крапухин
ЦФ
42
Александр Мелихов
ВР
27
Роман Мануйлов
ПЗ
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Уфа - Томь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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