Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Кубань (ЛФЛ)
Уфа - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 28 ноября 2015
Уфа
28.11.2015, суббота, 12:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
18'
В. Кротов
90'
И. Пауревич
11'
В. Игнатьев
39'
А. Хубулов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Кубань (ЛФЛ)
ГОЛ! 2:2!
И. Пауревич
90'
Замена
В. Галиулин
️️️️
Марсиньо
86'
Замена
И. Безденежных
️️️️
Э. Фримпонг
82'
79'
Замена
С. Каретник
️️️️
А. Хубулов
78'
Пенальти не реализован!
И. Бальде
72'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
М. Рабиу
Замена
Х. Ханджич
️️️️
Д. Карлос
62'
55'
Желтая карточка
А. Хубулов
39'
ГОЛ! 1:2!
А. Хубулов
Пас отдал
В. Кулик
29'
Желтая карточка
М. Рабиу
ГОЛ! 1:1!
В. Кротов
Пас отдал
Д. Карлос
18'
11'
ГОЛ! 0:1!
В. Игнатьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
3
Павел Аликин
(К)
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
44
Сильвестр Игбун
ЛП
5
Эммануэль Фримпонг
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
11
Диего Карлос
АП
10
Марсиньо
ПП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
88
Арсен Хубулов
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
8
Артур Тлисов
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
87
Игорь Безденежных
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
12
Никита Хайкин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
17
Игорь Коновалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
3-3-2-2
1
Юрченко
3
Аликин
4
Никитин
29
Пауревич
47
Зинченко
5
Фримпонг
89
Стоцкий
44
Игбун
10
Марсиньо
11
Карлос
57
Кротов
3-3-3-1
31
Беленов
20
Игнатьев
2
Шандао
24
Клещенко
11
Манолев
19
Рабиу
8
Бугаев
8
Тлисов
55
Кулик
88
Хубулов
6
Бальде
10
Марсиньо
21
Галиулин
21
Галиулин
10
Марсиньо
5
Фримпонг
87
Безденежных
87
Безденежных
5
Фримпонг
11
Карлос
99
Ханджич
99
Ханджич
11
Карлос
19
Рабиу
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
19
Рабиу
88
Хубулов
31
Каретник
31
Каретник
88
Хубулов
Остались в запасе
Уфа
Кубань (ЛФЛ)
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
4
Семен Фомин
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
12
Никита Хайкин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
11
Георге Букур
ЛП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
4
Семен Фомин
ЦП
Остались в запасе
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
12
Никита Хайкин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
11
Георге Букур
ЛП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Уфа - Кубань (ЛФЛ)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Арам Петросян (Бронницы)
Инспектор:
Сергей Алексеевич Французов (Москва)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Уфа
Кубань (ЛФЛ)
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Уфа» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Уфа» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+