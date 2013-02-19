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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Астра
ЦСКА - Астра: обзор матча 19 февраля 2013
ЦСКА
19.02.2013, вторник, 22:00
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Астра
64'
А. Дзагоев
85'
Д. Ефремов
86'
С. Думбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Астра
86'
Замена
А. Мэцел
️️️️
Ф. Тембо
ГОЛ! 3:0!
С. Думбия
Пас отдал
В. Лав
86'
ГОЛ! 2:0!
Д. Ефремов
Пас отдал
В. Лав
85'
82'
Замена
Б. Коутиньо
️️️️
К. Будеску
80'
Замена
М. Ивановски
️️️️
К. Фатай
Замена
В. Васин
️️️️
А. Березуцкий
80'
Замена
П. Тен
️️️️
М. Фернандес
80'
ГОЛ! 1:0!
А. Дзагоев
Пас отдал
В. Лав
64'
Замена
С. Думбия
️️️️
А. Муса
46'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
П. Вернблум
46'
Замена
С. Ревякин
️️️️
С. Чепчугов
46'
Желтая карточка
П. Вернблум
25'
Пенальти не реализован!
А. Дзагоев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Астра
1
Силвиу Лунг
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
13
Жуниор Мораис
ЦЗ
6
Сейду Яхайя
ОП
22
Давид Дистефано
ЦП
30
Андрей Иосиф Мурешан
ЦП
44
Габриэль Энаке
ЦП
10
Константин Будеску
АП
7
Фуайо Тембо
ПП
8
Такаюки Сето
ПП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
ЦСКА
71
Сергей Ревякин
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Астра
12
Георге Гаврилас
ВР
4
Селим Бен Джемия
ЦЗ
20
Стефан Барбояну
ЦЗ
23
Александру Джурджу
ЦЗ
77
Александру Мэцел
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
17
Серджиу Унгурян
ЦП
32
Бруно Коутиньо
ЦП
29
Вильям
ЦП
19
Садат Букари
ЦФ
12
Мирко Ивановски
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Чепчугов
42
Щенников
6
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
66
Дзагоев
10
Мамаев
7
Муса
18
Тошич
19
Вагнер Лав
2-1-5-1-1
1
Лунг
13
Бен Юссеф
13
Мораис
6
Яхайя
8
Сето
22
Дистефано
30
Мурешан
44
Энаке
7
Тембо
10
Будеску
7
Фатай
19
Вернблум
22
Ефремов
22
Ефремов
19
Вернблум
1
Чепчугов
71
Ревякин
71
Ревякин
1
Чепчугов
6
Березуцкий
5
Васин
5
Васин
6
Березуцкий
6
Фернандес
22
Тен
22
Тен
6
Фернандес
7
Муса
22
Думбия
22
Думбия
7
Муса
10
Будеску
32
Коутиньо
32
Коутиньо
10
Будеску
7
Тембо
77
Мэцел
77
Мэцел
7
Тембо
7
Фатай
12
Ивановски
12
Ивановски
7
Фатай
Остались в запасе
ЦСКА
Астра
35
Игорь Акинфеев
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
12
Георге Гаврилас
ВР
4
Селим Бен Джемия
ЦЗ
20
Стефан Барбояну
ЦЗ
23
Александру Джурджу
ЦЗ
17
Серджиу Унгурян
ЦП
19
Садат Букари
ЦФ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
29
Вильям
ЦП
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Остались в запасе
12
Георге Гаврилас
ВР
4
Селим Бен Джемия
ЦЗ
20
Стефан Барбояну
ЦЗ
23
Александру Джурджу
ЦЗ
17
Серджиу Унгурян
ЦП
19
Садат Букари
ЦФ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
29
Вильям
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Астра
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Информация о матче
Главный судья:
Хорхе Диас Эскудеро
Стадион:
ВЭБ Арена
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