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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Анортосис - ЦСКА
Анортосис - ЦСКА: обзор матча 24 августа 2010
Анортосис
24.08.2010, вторник, 20:00
Лига Европы
1 : 2
Первый матч – 0 : 4
Завершен
ЦСКА
77'
Кафу
85'
С. Думбия
89'
М. Гонсалес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анортосис - ЦСКА
ГОЛ! 1:2!
М. Гонсалес
ГОЛ! 1:1!
С. Думбия
Желтая карточка
А. Брачи
Желтая карточка
К. Хонда
Замена
Э. Рахимич
️️️️
А. Дзагоев
ГОЛ! 1:0!
Кафу
Пас отдал
А. Хацигеоргиу
Желтая карточка
Начо
Замена
А. Хацигеоргиу
️️️️
Криштовау
Замена
М. Гонсалес
️️️️
З. Тошич
Замена
К. Хонда
️️️️
П. Мамаев
Замена
М. Видович
️️️️
В. Сиелис
Желтая карточка
Г. Георгиу
Желтая карточка
П. Фронтини
Желтая карточка
Х. Марангос
Желтая карточка
П. Мамаев
Замена
Л. Кансистре
️️️️
Р. Лаборде
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анортосис
1
Матуш Козачик
ВР
23
Гиоргос Георгиу
ЛЗ
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
18
Пабло Фронтини
ЦЗ
2
Альваро Брачи
ПЗ
21
Рикардо Лаборде
ЛП
6
Христос Марангос
ЦП
5
Начо
ЦП
16
Криштовау
ПП
9
Яннис Оккас
ЦФ
17
Кафу
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Секу
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Анортосис
32
Гавриэл Константину
ВР
15
Марко Видович
ЛЗ
25
Христос Сотириу
ЦП
37
Адамос Хацигеоргиу
ЦП
16
Карлос Кото
ЦФ
24
Лукас Кансистре
ЦФ
36
Маркос Михаил
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-4-2
1
Козачик
23
Георгиу
4
Сиелис
18
Фронтини
2
Брачи
21
Лаборде
6
Марангос
5
Начо
16
Криштовау
17
Кафу
9
Оккас
4-5-1
35
Акинфеев
6
Березуцкий
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
26
Секу
5
Шемберас
10
Мамаев
66
Дзагоев
18
Тошич
22
Думбия
21
Лаборде
24
Кансистре
24
Кансистре
21
Лаборде
16
Криштовау
37
Хацигеоргиу
37
Хацигеоргиу
16
Криштовау
4
Сиелис
15
Видович
15
Видович
4
Сиелис
18
Тошич
11
Гонсалес
11
Гонсалес
18
Тошич
66
Дзагоев
25
Рахимич
25
Рахимич
66
Дзагоев
10
Мамаев
3
Хонда
3
Хонда
10
Мамаев
Остались в запасе
Анортосис
ЦСКА
32
Гавриэл Константину
ВР
16
Карлос Кото
ЦФ
25
Христос Сотириу
ЦП
36
Маркос Михаил
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
32
Гавриэл Константину
ВР
16
Карлос Кото
ЦФ
25
Христос Сотириу
ЦП
36
Маркос Михаил
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Анортосис - ЦСКА
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
- : -
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Анортосис
1 : 3
11.10.2026
Пафос
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Антонис Пападопулос
Где смотреть матч:
"Россия 2" - 19:55 (прямая)
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