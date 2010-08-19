Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА - Анортосис
ЦСКА - Анортосис: обзор матча 19 августа 2010
ЦСКА
19.08.2010, четверг, 20:30
Лига Европы
4 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Анортосис
13'
С. Думбия
20'
С. Думбия
48'
З. Тошич
74'
З. Тошич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Анортосис
Желтая карточка
В. Лабан
Желтая карточка
Р. Лаборде
Замена
Т. Нецид
️️️️
В. Лав
Пенальти не реализован!
В. Лав
Замена
М. Козачик
️️️️
Кафу
Желтая карточка
Я. Оккас
Красная карточка
М. Аргуэльо
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Секу
ГОЛ! 4:0!
З. Тошич
Пас отдал
А. Дзагоев
Замена
А. Дзагоев
️️️️
С. Думбия
Замена
К. Кото
️️️️
Криштовау
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Х. Марангос
ГОЛ! 3:0!
З. Тошич
ГОЛ! 2:0!
С. Думбия
Пас отдал
Секу
20'
ГОЛ! 1:0!
С. Думбия
Пас отдал
З. Тошич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Анортосис
13
Маркос Аргуэльо
ВР
37
Джеффри Лейвакабесси
ЛЗ
18
Пабло Фронтини
ЦЗ
4
Николаос Кацавакис
(К)
ЦЗ
22
Жанисиу
ПЗ
14
Венсан Лабан
ЛП
6
Христос Марангос
ЦП
5
Начо
ЦП
16
Криштовау
ПП
17
Кафу
ЦФ
9
Яннис Оккас
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Анортосис
1
Матуш Козачик
ВР
15
Марко Видович
ЛЗ
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
2
Альваро Брачи
ПЗ
21
Рикардо Лаборде
ПП
16
Карлос Кото
ЦФ
24
Лукас Кансистре
ЦФ
4-4-2
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Набабкин
18
Тошич
5
Шемберас
10
Мамаев
26
Секу
19
Вагнер Лав
22
Думбия
4-4-2
13
Аргуэльо
22
Жанисиу
18
Фронтини
4
Кацавакис
37
Лейвакабесси
16
Криштовау
6
Марангос
5
Начо
14
Лабан
9
Оккас
17
Кафу
26
Секу
11
Гонсалес
11
Гонсалес
26
Секу
22
Думбия
66
Дзагоев
66
Дзагоев
22
Думбия
19
Вагнер Лав
15
Нецид
15
Нецид
19
Вагнер Лав
16
Криштовау
16
Кото
16
Кото
16
Криштовау
17
Кафу
1
Козачик
1
Козачик
17
Кафу
6
Марангос
21
Лаборде
21
Лаборде
6
Марангос
Остались в запасе
ЦСКА
Анортосис
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
24
Лукас Кансистре
ЦФ
15
Марко Видович
ЛЗ
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
2
Альваро Брачи
ПЗ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
24
Лукас Кансистре
ЦФ
15
Марко Видович
ЛЗ
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
2
Альваро Брачи
ПЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Анортосис
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
- : -
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Анортосис
1 : 3
11.10.2026
Пафос
Информация о матче
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:00 (прямая) "НТВ" 20:25 (прямая)
Новости команд
Все
ЦСКА
Анортосис
Игрока ЦСКА похвалили за его армянский язык
09:30
ЦСКА обратился в ЭСК РФС после поражения от «Краснодара»
Вчера, 14:53
5
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
Вчера, 11:57
4
Двум россиянам предрекли отъезд из РПЛ в Европу летом
Вчера, 10:44
6
У Кисляка началась деградация: подробности
Вчера, 10:33
9
Игрока ЦСКА похвалили за его армянский язык
09:30
ЦСКА обратился в ЭСК РФС после поражения от «Краснодара»
Вчера, 14:53
5
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
Вчера, 11:57
4
Двум россиянам предрекли отъезд из РПЛ в Европу летом
Вчера, 10:44
6
У Кисляка началась деградация: подробности
Вчера, 10:33
9
Клуб Черышева и Савина сохранил место в элите чемпионата Кипра
11 мая
1
Поигравший в РПЛ Крыховяк закончил карьеру в 35 лет
2025.10.27 20:52
Крыховяк нашел новый клуб в Европе
2024.09.28 16:57
1
Кокорин – вне заявки «Ариса» на ближайший матч
2023.03.07 13:47
1
Кокорин находится в шаге от перехода в «Арис» («СЭ»)
2022.08.30 22:33
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+