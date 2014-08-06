Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - АЕЛ
Зенит - АЕЛ: обзор матча 06 августа 2014
Зенит
06.08.2014, среда, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
АЕЛ
55'
Х. Саломон Рондон
87'
Данни
90'
А. Кержаков (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - АЕЛ
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Кержаков
90'
88'
Желтая карточка
Г. Элефтериу
ГОЛ! 2:0!
Данни
87'
85'
Замена
М. Тагбажуми
️️️️
Л. Гикевич
Замена
И. Соловьев
️️️️
О. Шатов
83'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
А. Тимощук
75'
58'
Замена
Г. Элефтериу
️️️️
А. Сардинеро
ГОЛ! 1:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
О. Шатов
55'
Замена
А. Кержаков
️️️️
И. Смольников
46'
25'
Вторая желтая
Даниелзиньо
18'
Замена
Д. Барселос
️️️️
Зезинью
16'
Желтая карточка
Даниелзиньо
Желтая карточка
И. Смольников
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
20
Виктор Файзулин
ОП
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Данни
(К)
ЦП
7
Халк
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
АЕЛ
1
Карим Фегроуч
ВР
19
Эдмар
ЛЗ
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
12
Рикардо Каду
ЦЗ
23
Карлитуш
ПЗ
17
Даниелзиньо
ЛП
18
Диалло Гидилей
ОП
12
Мариос Николау
(К)
ОП
90
Зезинью
ЦП
77
Адриан Сардинеро
ПП
9
Лукаш Гикевич
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
АЕЛ
30
Пулпо
ВР
2
Хонатан Эспанья
ЦЗ
27
Гиоргос Элефтериу
ЦП
20
Лусиано Бебе
ЦП
10
Диего Барселос
ЦП
11
Карлитуш
ЦФ
7
Марко Тагбажуми
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Лодыгин
4
Кришито
24
Гарай
6
Ломбертс
8
Смольников
20
Файзулин
44
Тимощук
10
Данни
27
Шатов
7
Халк
23
Рондон
4-2-3-1
1
Фегроуч
23
Карлитуш
4
Сиелис
12
Каду
19
Эдмар
18
Гидилей
12
Николау
77
Сардинеро
90
Зезинью
17
Даниелзиньо
9
Гикевич
27
Шатов
9
Соловьев
9
Соловьев
27
Шатов
44
Тимощук
7
Рязанцев
7
Рязанцев
44
Тимощук
8
Смольников
11
Кержаков
11
Кержаков
8
Смольников
9
Гикевич
7
Тагбажуми
7
Тагбажуми
9
Гикевич
77
Сардинеро
27
Элефтериу
27
Элефтериу
77
Сардинеро
90
Зезинью
10
Диего Барселос
10
Диего Барселос
90
Зезинью
Остались в запасе
Зенит
АЕЛ
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
11
Карлитуш
ЦФ
20
Лусиано Бебе
ЦП
2
Хонатан Эспанья
ЦЗ
30
Пулпо
ВР
Главный тренер
Ивайло Петев
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Остались в запасе
11
Карлитуш
ЦФ
20
Лусиано Бебе
ЦП
2
Хонатан Эспанья
ЦЗ
30
Пулпо
ВР
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Ивайло Петев
Статистика матча Зенит - АЕЛ
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
- : -
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония Арадипу
0 : 2
18.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕЛ
2 : 1
11.10.2026
Омония 29-го мая
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Помощники судьи:
Аурел Оницэ (Румыния)
Октавиан Шовре (Румыния)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:55 (прямая) "Россия 2" 19:50 (прямая)
Новости команд
Все
Зенит
АЕЛ
Дивеев раскрыл, что советовал Батракову перед трансфером в «Галатасарай»
10:45
2
Дивеев рассказал, как Семак наказывает игроков «Зенита» за плохую работу на тренировках
Вчера, 23:36
12
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
Вчера, 23:22
22
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
Вчера, 22:21
5
Семак назвал европейский клуб, с которым хотел бы провести матч
Вчера, 21:19
3
Дивеев раскрыл, что советовал Батракову перед трансфером в «Галатасарай»
10:45
2
Дивеев рассказал, как Семак наказывает игроков «Зенита» за плохую работу на тренировках
Вчера, 23:36
12
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
Вчера, 23:22
22
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
Вчера, 22:21
5
Семак назвал европейский клуб, с которым хотел бы провести матч
Вчера, 21:19
3
«Крылья» расстались с двумя нападающими
11 сентября
1
Чемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
29 августа
40-летний Очоа завершил карьеру
22 июля
1
Только 3 футболиста в истории поучаствовали в 6 чемпионатах мира
25 июня
40-летний Очоа объявил о завершении карьеры после ЧМ-2026 и расплакался
16 июня
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+