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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АЕЛ - Зенит
АЕЛ - Зенит: обзор матча 30 июля 2014
АЕЛ
30.07.2014, среда, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Зенит
64'
Л. Гикевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕЛ - Зенит
Желтая карточка
Г. Элефтериу
80'
Замена
Г. Элефтериу
️️️️
Даниелзиньо
77'
74'
Замена
И. Смольников
️️️️
А. Анюков
70'
Замена
О. Шатов
️️️️
Данни
Замена
М. Тагбажуми
️️️️
А. Сардинеро
69'
67'
Красная карточка
А. Витсель
ГОЛ! 1:0!
Л. Гикевич
Пас отдал
Л. Бебе
64'
Замена
Л. Бебе
️️️️
Зезинью
60'
59'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
А. Кержаков
43'
Желтая карточка
В. Файзулин
Желтая карточка
Зезинью
39'
22'
Желтая карточка
Д. Кришито
Желтая карточка
Р. Каду
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЛ
1
Карим Фегроуч
ВР
19
Эдмар
ЛЗ
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
12
Рикардо Каду
ЦЗ
23
Карлитуш
ПЗ
17
Даниелзиньо
ЛП
18
Диалло Гидилей
ЦП
12
Мариос Николау
(К)
ЦП
90
Зезинью
АП
9
Лукаш Гикевич
ЦФ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Аксель Витсель
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
АЕЛ
30
Пулпо
ВР
2
Хонатан Эспанья
ЦЗ
10
Диего Барселос
ЦП
20
Лусиано Бебе
ЦП
27
Гиоргос Элефтериу
ЦП
7
Марко Тагбажуми
ЦФ
11
Карлитуш
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
7
Александр Рязанцев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-3-1-2
1
Фегроуч
19
Эдмар
4
Сиелис
12
Каду
23
Карлитуш
17
Даниелзиньо
12
Николау
18
Гидилей
90
Зезинью
77
Сардинеро
9
Гикевич
4-2-1-2-1
12
Лодыгин
22
Анюков
4
Кришито
24
Гарай
13
Нету
44
Тимощук
28
Витсель
20
Файзулин
7
Халк
10
Данни
11
Кержаков
90
Зезинью
20
Бебе
20
Бебе
90
Зезинью
17
Даниелзиньо
27
Элефтериу
27
Элефтериу
17
Даниелзиньо
77
Сардинеро
7
Тагбажуми
7
Тагбажуми
77
Сардинеро
22
Анюков
8
Смольников
8
Смольников
22
Анюков
10
Данни
27
Шатов
27
Шатов
10
Данни
11
Кержаков
23
Рондон
23
Рондон
11
Кержаков
Остались в запасе
АЕЛ
Зенит
2
Хонатан Эспанья
ЦЗ
30
Пулпо
ВР
10
Диего Барселос
ЦП
11
Карлитуш
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
2
Хонатан Эспанья
ЦЗ
30
Пулпо
ВР
10
Диего Барселос
ЦП
11
Карлитуш
ЦФ
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Ивайло Петев
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча АЕЛ - Зенит
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
- : -
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония Арадипу
0 : 2
18.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕЛ
2 : 1
11.10.2026
Омония 29-го мая
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Марио Страхоня
(Загреб)
Помощники судьи:
Синиша Премужай (Хорватия)
Игор Крмар (Хорватия)
Стадион:
Антонис Пападопулос
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:50 (прямая)
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