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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Анжи
Зенит - Анжи: обзор матча 08 апреля 2017
Зенит
08.04.2017, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Анжи
73'
А. Кокорин
21'
П. Яковлев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Анжи
89'
Желтая карточка
С. Эзатолахи
Замена
Р. Мак
️️️️
И. Цаллагов
85'
82'
Желтая карточка
А. Хубулов
78'
Желтая карточка
Т. Фибел
75'
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
С. Паршивлюк
ГОЛ! 1:1!
А. Кокорин
Пас отдал
Е. Чернов
73'
68'
Замена
А. Хубулов
️️️️
А. Кацаев
61'
Замена
А. Прудников
️️️️
Ф. Браун Форбс
Желтая карточка
Эрнани
59'
Замена
Л. Нету
️️️️
Х. Гарсия
59'
57'
Желтая карточка
А. Гулиев
Красная карточка
Н. Ломбертс
51'
39'
Желтая карточка
Ф. Будковский
21'
ГОЛ! 0:1!
П. Яковлев
Пас отдал
С. Паршивлюк
14'
Желтая карточка
Ф. Браун Форбс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Данни
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
23
Эрнани
ЦП
20
Жулиано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
10
Адлан Кацаев
АП
26
Фелисио Браун Форбс
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Зенит
50
Никита Гойло
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Маурисио
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Анжи
1
Александр Фильцов
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
3-2-1-2-2
99
Лунев
23
Чернов
20
Иванович
6
Ломбертс
15
Цаллагов
6
Хави Гарсия
23
Эрнани
10
Данни
20
Жулиано
9
Кокорин
22
Дзюба
4-3-2-1
1
Юрченко
18
Паршивлюк
2
Жиров
97
Фибел
5
Мусалов
26
Браун Форбс
3
Тетрашвили
99
Гулиев
91
Яковлев
10
Кацаев
28
Будковский
6
Хави Гарсия
13
Нету
13
Нету
6
Хави Гарсия
15
Цаллагов
21
Мак
21
Мак
15
Цаллагов
18
Паршивлюк
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
18
Паршивлюк
10
Кацаев
88
Хубулов
88
Хубулов
10
Кацаев
26
Браун Форбс
89
Прудников
89
Прудников
26
Браун Форбс
Остались в запасе
Зенит
Анжи
50
Никита Гойло
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
8
Маурисио
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Александр Фильцов
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
8
Маурисио
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Александр Фильцов
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Зенит - Анжи
1
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
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