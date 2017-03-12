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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Зенит
Амкар-Пермь - Зенит: обзор матча 12 марта 2017
Амкар-Пермь
12.03.2017, воскресенье, 11:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Зенит
33'
Р. Гиголаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Зенит
Замена
А. Салугин
️️️️
Б. Йовичич
90'
+5
77'
Желтая карточка
Д. Кришито
Замена
Д. Хурцидзе
️️️️
М. Костюков
75'
Желтая карточка
Я. Гол
73'
71'
Замена
Б. Иванович
️️️️
Ю. Жирков
69'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Маурисио
63'
Замена
Р. Мак
️️️️
О. Шатов
Желтая карточка
Д. Хомич
61'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
А. Гасилин
60'
Желтая карточка
А. Гасилин
34'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гиголаев
Пас отдал
А. Чума
33'
Желтая карточка
П. Занев
27'
Желтая карточка
П. Комолов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
11
Петар Занев
ЦЗ
30
Брайан Идову
ПЗ
19
Алексей Гасилин
ЛП
13
Роланд Гиголаев
ЛП
8
Фегор Огуде
ОП
5
Януш Гол
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
8
Маурисио
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
20
Жулиано
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Амкар-Пермь
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Александр Будаков
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Александр Салугин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
10
Данни
ЛП
21
Роберт Мак
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
23
Эрнани
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Хомич
6
Конде
11
Занев
30
Идову
8
Огуде
13
Гиголаев
5
Гол
20
Комолов
19
Гасилин
77
Костюков
21
Чума
4-2-2-2
12
Лодыгин
22
Анюков
13
Нету
4
Кришито
18
Жирков
8
Маурисио
6
Хави Гарсия
20
Жулиано
27
Шатов
22
Дзюба
9
Кокорин
77
Костюков
10
Хурцидзе
10
Хурцидзе
77
Костюков
19
Гасилин
32
Йовичич
32
Йовичич
19
Гасилин
Йовичич
77
Салугин
77
Салугин
Йовичич
18
Жирков
20
Иванович
20
Иванович
18
Жирков
8
Маурисио
4
Юсупов
4
Юсупов
8
Маурисио
27
Шатов
21
Мак
21
Мак
27
Шатов
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Зенит
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Александр Будаков
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
10
Данни
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
23
Эрнани
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Александр Будаков
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
10
Данни
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
23
Эрнани
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Амкар-Пермь - Зенит
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Антон Кобзев (Москва)
Ринат Деушев (Москва)
Резервный судья:
Роман Галимов (Улан-Удэ)
Инспектор:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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