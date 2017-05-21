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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Анжи
ЦСКА - Анжи: обзор матча 21 мая 2017
ЦСКА
21.05.2017, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
4 : 0
Завершен
Анжи
17'
С. Игнашевич
24'
Витиньо
39'
Витиньо
49'
Ф. Чалов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Анжи
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
Витиньо
84'
76'
Замена
С. Георгиевский
️️️️
М. Батов
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Ф. Чалов
73'
Замена
З. Тошич
️️️️
В. Березуцкий
61'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Чалов
49'
46'
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
А. Гулиев
46'
Замена
С. Брызгалов
️️️️
Т. Фибел
ГОЛ! 3:0!
Витиньо
39'
Желтая карточка
П. Вернблум
33'
32'
Желтая карточка
А. Гулиев
ГОЛ! 2:0!
Витиньо
24'
ГОЛ! 1:0!
С. Игнашевич
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
17
Максим Батов
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
98
Павел Овчинников
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Анжи
1
Александр Фильцов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
5
Васин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
42
Щенников
19
Вернблум
10
Натхо
11
Витиньо
10
Головин
63
Чалов
4-2-2-2
1
Юрченко
18
Паршивлюк
97
Фибел
2
Жиров
5
Мусалов
3
Тетрашвили
99
Гулиев
91
Яковлев
10
Хадарцев
17
Батов
91
Долгов
11
Витиньо
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
11
Витиньо
24
Березуцкий
18
Тошич
18
Тошич
24
Березуцкий
63
Чалов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
63
Чалов
97
Фибел
92
Брызгалов
92
Брызгалов
97
Фибел
99
Гулиев
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
99
Гулиев
17
Батов
13
Георгиевский
13
Георгиевский
17
Батов
Остались в запасе
ЦСКА
Анжи
1
Илья Помазун
ВР
98
Павел Овчинников
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Александр Фильцов
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
98
Павел Овчинников
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча ЦСКА - Анжи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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