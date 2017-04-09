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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Спартак
Уфа - Спартак: обзор матча 09 апреля 2017
Уфа
09.04.2017, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 3
Завершен
Спартак
85'
И. Обляков
38'
Д. Глушаков
56'
К. Промес (П)
90+1'
Л. Мельгарехо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Спартак
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
К. Промес
Желтая карточка
Д. Стоцкий
89'
ГОЛ! 1:2!
И. Обляков
Пас отдал
Д. Стоцкий
85'
Замена
Д. Сысуев
️️️️
А. Никитин
82'
Пенальти не реализован!
К. Фатай
62'
Замена
И. Обляков
️️️️
О. Ваньек
57'
56'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Промес
Желтая карточка
А. Никитин
55'
51'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
З. Луиш
50'
Травма
З. Луиш
46'
Замена
И. Попов
️️️️
Л. Адриано
Замена
А. Засеев
️️️️
К. Карп
46'
44'
Травма
Л. Адриано
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Глушаков
Желтая карточка
О. Ваньек
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛАЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
29
Иван Пауревич
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Иван Обляков
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
4-2-2-1-1
31
Беленов
4
Никитин
3
Аликин
27
Живоглядов
89
Стоцкий
5
Йокич
55
Карп
90
Ваньек
29
Пауревич
57
Кротов
7
Фатай
4-1-2-1-2
32
Ребров
35
Таски
2
Кутепов
14
Джикия
23
Комбаров
20
Фернандо
47
Зобнин
88
Глушаков
10
Промес
29
Зе Луиш
4
Адриано
4
Никитин
8
Сысуев
8
Сысуев
4
Никитин
55
Карп
13
Засеев
13
Засеев
55
Карп
90
Ваньек
10
Обляков
10
Обляков
90
Ваньек
29
Зе Луиш
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
29
Зе Луиш
4
Адриано
71
Попов
71
Попов
4
Адриано
Остались в запасе
Уфа
Спартак
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
57
Александр Селихов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Уфа - Спартак
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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