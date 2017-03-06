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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Рубин
Анжи - Рубин: обзор матча 06 марта 2017
Анжи
06.03.2017, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
81'
М. Канунников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Рубин
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
С. Паршивлюк
89'
81'
ГОЛ! 0:1!
М. Канунников
Пас отдал
Жонатас
79'
Замена
Г. Карадениз
️️️️
В. Устинов
Вторая желтая
С. Эзатолахи
77'
Замена
П. Яковлев
️️️️
А. Хубулов
63'
Замена
М. Батов
️️️️
А. Прудников
61'
56'
Замена
М. Цакташ
️️️️
Д. Ткачук
Желтая карточка
С. Эзатолахи
27'
23'
Желтая карточка
М. Канунников
Пенальти не реализован!
А. Кацаев
23'
11'
Желтая карточка
Д. Ткачук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
28
Филипп Будковский
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
9
Жонатас
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Анжи
88
Юрий Шлеев
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Олег Кузьмин
ПЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
3-2-3-2
1
Юрченко
2
Жиров
97
Фибел
92
Брызгалов
5
Мусалов
18
Паршивлюк
10
Кацаев
6
Эзатолахи
88
Хубулов
89
Прудников
28
Будковский
4-2-2-2
1
Рыжиков
19
Устинов
3
Самбрано
90
Бурлак
20
Санчес
6
М'Вила
88
Камболов
10
Жемалетдинов
31
Ткачук
99
Канунников
9
Жонатас
89
Прудников
17
Батов
17
Батов
89
Прудников
88
Хубулов
91
Яковлев
91
Яковлев
88
Хубулов
18
Паршивлюк
9
Асильдаров
9
Асильдаров
18
Паршивлюк
19
Устинов
61
Карадениз
61
Карадениз
19
Устинов
31
Ткачук
10
Цакташ
10
Цакташ
31
Ткачук
Остались в запасе
Анжи
Рубин
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
88
Юрий Шлеев
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Олег Кузьмин
ПЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
88
Юрий Шлеев
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Остались в запасе
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Олег Кузьмин
ПЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Анжи - Рубин
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Андрей Болотенков (Москва)
Резервный судья:
Артем Чистяков (Азов)
Инспектор:
Сергей Зуев (Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"МАТЧ ТВ"
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