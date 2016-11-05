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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Спартак
Томь - Спартак: обзор матча 05 ноября 2016
Томь
05.11.2016, суббота, 11:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
42'
Фернандо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Спартак
90'
+2
Замена
А. Тимофеев
️️️️
З. Луиш
84'
Замена
Ромуло
️️️️
И. Попов
83'
Желтая карточка
И. Попов
Замена
А. Попов
️️️️
Л. Дроппа
71'
70'
Замена
А. Зуев
️️️️
Л. Мельгарехо
Желтая карточка
Л. Дроппа
63'
Замена
А. Пугин
️️️️
О. Враньеш
61'
Травма
О. Враньеш
60'
Желтая карточка
Е. Баляйкин
50'
42'
ГОЛ! 0:1!
Фернандо
Пас отдал
Д. Комбаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Антон Коченков
ВР
9
Кирилл Комбаров
(К)
ЛАЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПАЗ
6
Лукаш Дроппа
ОП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
10
Лоренцо Мельгарехо
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
85
Давид Яблонски
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
27
Ромуло
ЦП
3-3-2-1-1
1
Коченков
2
Жиров
0
Дьяков
22
Враньеш
9
Комбаров
6
Дроппа
44
Тишкин
8
Ковальчук
32
Баляйкин
10
Бикфалви
9
Погребняк
4-1-2-2-1
32
Ребров
38
Ещенко
35
Таски
2
Кутепов
23
Комбаров
20
Фернандо
88
Глушаков
47
Зобнин
10
Мельгарехо
71
Попов
29
Зе Луиш
22
Враньеш
17
Пугин
17
Пугин
22
Враньеш
6
Дроппа
18
Попов
18
Попов
6
Дроппа
10
Мельгарехо
17
Зуев
17
Зуев
10
Мельгарехо
29
Зе Луиш
94
Тимофеев
94
Тимофеев
29
Зе Луиш
71
Попов
27
Ромуло
27
Ромуло
71
Попов
Остались в запасе
Томь
Спартак
29
Павел Кудряшов
ПВ
1
Алексей Солосин
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
85
Давид Яблонски
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
30
Сергей Песьяков
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
29
Павел Кудряшов
ПВ
1
Алексей Солосин
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
85
Давид Яблонски
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Томь - Спартак
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Дмитрий Колосков (Уфа)
Владимир Миневич (Смоленск)
Инспектор:
Николай Левников (Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
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