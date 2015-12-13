Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Фиорентина
Ювентус - Фиорентина: обзор матча 13 декабря 2015
Ювентус
13.12.2015, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
3 : 1
Завершен
Фиорентина
6'
Х. Куадрадо
80'
М. Манджукич
90+1'
П. Дибала
2'
Й. Иличич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Фиорентина
ГОЛ! 3:1!
П. Дибала
Пас отдал
Х. Куадрадо
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Паскуаль
86'
Замена
Д. Росси
️️️️
М. Весино
86'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Й. Иличич
Замена
А. Мората
️️️️
М. Манджукич
86'
85'
Замена
М. Паскуаль
️️️️
М. Алонсо
ГОЛ! 2:1!
М. Манджукич
80'
Замена
А. Сандро
️️️️
П. Эвра
77'
Желтая карточка
К. Маркизио
76'
Желтая карточка
М. Манджукич
72'
72'
Желтая карточка
М. Весино
68'
Желтая карточка
Й. Иличич
Замена
С. Стураро
️️️️
С. Хедира
62'
56'
Желтая карточка
Б. Валеро
Желтая карточка
П. Погба
52'
33'
Желтая карточка
М. Алонсо
ГОЛ! 1:1!
Х. Куадрадо
Пас отдал
П. Эвра
6'
2'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Й. Иличич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Фиорентина
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
27
Эвра
15
Барцальи
19
Бонуччи
14
Кьеллини
28
Хедира
10
Маркизио
8
Погба
7
Куадрадо
21
Дибала
9
Манджукич
4-3-1-2
16
Тэтэрушану
2
Гонсало
13
Астори
4
Томович
3
Алонсо
47
Бадель
6
Валеро
15
Весино
10
Бернардески
72
Иличич
9
Калинич
27
Эвра
26
Сандро
26
Сандро
27
Эвра
28
Хедира
27
Стураро
27
Стураро
28
Хедира
9
Манджукич
21
Мората
21
Мората
9
Манджукич
3
Алонсо
21
Паскуаль
21
Паскуаль
3
Алонсо
72
Иличич
14
Фернандес
14
Фернандес
72
Иличич
15
Весино
25
Росси
25
Росси
15
Весино
Остались в запасе
Ювентус
Фиорентина
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
4
Марио Суарес
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
12
Жилберто
ПЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
25
Хоан Верду
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
12
Жилберто
ПЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
25
Хоан Верду
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Ювентус - Фиорентина
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
Новости команд
Все
Ювентус
Фиорентина
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
Вчера, 09:23
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
Вчера, 09:23
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+