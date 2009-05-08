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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Металлург
Металлист - Металлург: обзор матча 08 мая 2009
Металлист
08.05.2009, пятница, 20:00
Чемпионат Украины, 27 тур
1 : 1
Завершен
Металлург
24'
Эдмар
46'
Ч. Танаса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Металлург
Замена
А. Поступаленко
️️️️
С. Валяев
Желтая карточка
А. Горяинов
Замена
В. Бордиян
️️️️
М. Девич
Замена
В. Слюсар
️️️️
В. Асеведо
ГОЛ! 1:1!
Ч. Танаса
ГОЛ! 1:0!
Эдмар
Пас отдал
С. Ганцарчик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
(К)
ВР
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
0
Вальтер Асеведо
ЛП
16
Денис Олейник
ЛВ
78
Сергей Валяев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
25
Зезето
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
0
Сергей Билозор
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
13
Сергей Ткаченко
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
13
Константинос Макридис
АП
10
Владимир Корытько
ПП
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
77
Андрей Конюшенко
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
0
Роман Бутенко
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
15
Валентин Слюсар
ЦП
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
0
Арарат Аракелян
ЦП
20
Фабиньо
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
0
Сергей Шищенко
ЦФ
39
Санни Кингсли
ЦФ
4-3-1-2
29
Горяинов
22
Ганцарчик
18
Гуйе
4
Березовчук
26
Обрадович
0
Асеведо
8
Эдмар
78
Валяев
16
Олейник
32
Девич
25
Зезето
2-2-2-1
81
Дишленкович
28
Мариу Сержиу
0
Билозор
10
Корытько
13
Ткаченко
18
Димитров
13
Макридис
22
Танаса
32
Девич
37
Бордиян
37
Бордиян
32
Девич
78
Валяев
14
Поступаленко
14
Поступаленко
78
Валяев
0
Асеведо
15
Слюсар
15
Слюсар
0
Асеведо
0
Аракелян
0
Аракелян
99
Даниловский
99
Даниловский
Остались в запасе
Металлист
Металлург
0
Роман Бутенко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
77
Андрей Конюшенко
ЛЗ
20
Фабиньо
ЦП
0
Сергей Шищенко
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
99
Олег Мищенко
ЦП
39
Санни Кингсли
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
0
Роман Бутенко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
77
Андрей Конюшенко
ЛЗ
Остались в запасе
20
Фабиньо
ЦП
0
Сергей Шищенко
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
99
Олег Мищенко
ЦП
39
Санни Кингсли
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Металлист - Металлург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Помощники судьи:
Сергей Соботюк (Киев)
Николай Васюта (Ровно)
Стадион:
ОСК Металлист
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