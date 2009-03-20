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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Металлург
Таврия - Металлург: обзор матча 20 марта 2009
Таврия
20.03.2009, пятница, 20:00
Чемпионат Украины, 21 тур
4 : 1
Завершен
Металлург
19'
Ж. Любенович
39'
А. Ковпак
56'
А. Ковпак (П)
66'
А. Ковпак
7'
В. Корытько
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Металлург
Желтая карточка
С. Кингсли
Замена
В. Гигиадзе
️️️️
А. Корнев
Желтая карточка
С. Джуричич
Замена
М. Бобаль
️️️️
А. Ковпак
Замена
А. Сытник
️️️️
С. Шищенко
ГОЛ! 4:1!
А. Ковпак
Пас отдал
Ж. Любенович
Замена
С. Ткаченко
️️️️
С. Даниловский
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Ковпак
Желтая карточка
А. Монахов
ГОЛ! 2:1!
А. Ковпак
Желтая карточка
М. Сержиу
ГОЛ! 1:1!
Ж. Любенович
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Корытько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
1
Максим Старцев
ВР
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
22
Желько Любенович
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
9
Шина
ЛЗ
0
Сергей Билозор
ЦЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
18
Велизар Димитров
АП
10
Владимир Корытько
ПП
0
Сергей Шищенко
ЦФ
39
Санни Кингсли
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Таврия
13
Александр Бандура
ВР
18
Андриус Йокшас
ЦЗ
0
Матвей Бобаль
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
48
Александр Данилов
ПЗ
13
Сергей Ткаченко
ЦП
0
Арарат Аракелян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
9
Александр Сытник
ЦФ
3-2-3-2
1
Старцев
6
Джуричич
80
Корнев
5
Маркович
20
Монахов
7
Хайдучек
22
Любенович
84
Голайдо
2
Галюза
39
Ковпак
11
Идахор
3-2-1-1-2
81
Дишленкович
0
Билозор
99
Даниловский
44
Чечер
28
Мариу Сержиу
9
Шина
10
Корытько
18
Димитров
39
Санни Кингсли
0
Шищенко
39
Ковпак
0
Бобаль
0
Бобаль
39
Ковпак
80
Корнев
20
Гигиадзе
20
Гигиадзе
80
Корнев
99
Даниловский
13
Ткаченко
13
Ткаченко
99
Даниловский
0
Шищенко
9
Сытник
9
Сытник
0
Шищенко
0
Аракелян
0
Аракелян
Остались в запасе
Таврия
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
18
Андриус Йокшас
ЦЗ
10
Максим Фещук
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
48
Александр Данилов
ПЗ
10
Джордже Лазич
ЦП
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
13
Александр Бандура
ВР
18
Андриус Йокшас
ЦЗ
10
Максим Фещук
ЦФ
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
48
Александр Данилов
ПЗ
10
Джордже Лазич
ЦП
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Таврия - Металлург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
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