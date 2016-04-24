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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Уфа
Краснодар - Уфа: обзор матча 24 апреля 2016
Краснодар
24.04.2016, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
4 : 0
Завершен
Уфа
35'
Вандерсон
38'
Ф. Смолов
70'
С. Петров
90'
Вандерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Уфа
ГОЛ! 4:0!
Вандерсон
Пас отдал
Ф. Смолов
90'
82'
Желтая карточка
И. Пауревич
Замена
Д. Торбинский
️️️️
В. Калешин
80'
74'
Замена
Д. Карлос
️️️️
Д. Стоцкий
Замена
П. Мамаев
️️️️
Ю. Газинский
71'
ГОЛ! 3:0!
С. Петров
70'
Замена
О. Ахмедов
️️️️
М. Перейра
66'
46'
Замена
Х. Ханджич
️️️️
В. Кротов
46'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
ГОЛ! 2:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
Ю. Газинский
38'
ГОЛ! 1:0!
Вандерсон
Пас отдал
Ф. Смолов
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
14
Вандерсон
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
(К)
ПЗ
44
Сильвестр Игбун
ЛП
60
Владимир Зубарев
ОП
29
Иван Пауревич
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
39
Ари
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
11
Диего Карлос
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
4-1-4-1
33
Крицюк
98
Петров
6
Сигурдссон
4
Гранквист
17
Калешин
77
Каборе
22
Жоаозиньо
10
Перейра
18
Газинский
14
Вандерсон
90
Смолов
3-4-1-1
88
Шелия
34
Тумасян
4
Никитин
3
Аликин
89
Стоцкий
60
Зубарев
29
Пауревич
70
Сафрониди
44
Игбун
57
Кротов
17
Калешин
6
Торбинский
6
Торбинский
17
Калешин
18
Газинский
10
Мамаев
10
Мамаев
18
Газинский
10
Перейра
10
Ахмедов
10
Ахмедов
10
Перейра
89
Стоцкий
11
Карлос
11
Карлос
89
Стоцкий
57
Кротов
99
Ханджич
99
Ханджич
57
Кротов
Остались в запасе
Краснодар
Уфа
31
Андрей Дикань
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
39
Ари
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
39
Ари
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Краснодар - Уфа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Михаил Ходырев (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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