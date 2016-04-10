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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Ахмат
Уфа - Ахмат: обзор матча 10 апреля 2016
Уфа
10.04.2016, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
36'
Н. Сафрониди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Ахмат
Замена
С. Фомин
️️️️
Н. Сафрониди
90'
+2
86'
Замена
М. Мохаммади
️️️️
Л. Уилкшир
Желтая карточка
Д. Карлос
82'
Замена
Д. Сысуев
️️️️
Х. Ханджич
80'
75'
Замена
Кану
️️️️
Ф. Пирис
Замена
Д. Карлос
️️️️
В. Кротов
72'
Желтая карточка
А. Зинченко
69'
67'
Желтая карточка
Ф. Пирис
66'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
М. Митришев
56'
Желтая карточка
А. Семенов
Желтая карточка
С. Игбун
52'
50'
Желтая карточка
Л. Уилкшир
41'
Желтая карточка
О. Иванов
ГОЛ! 1:0!
Н. Сафрониди
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
70
Николай Сафрониди
ПАЗ
44
Сильвестр Игбун
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЛП
14
Исмаил Айссати
ОП
22
Факундо Пирис
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
10
Кану
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
3-3-1-1-1
88
Шелия
29
Пауревич
3
Аликин
4
Никитин
47
Зинченко
89
Стоцкий
70
Сафрониди
44
Игбун
57
Кротов
99
Ханджич
4-2-2-1-1
1
Городов
26
Уилкшир
31
Рыбус
13
Семенов
3
Плиев
14
Айссати
22
Пирис
19
Иванов
37
Грозав
95
Митришев
10
Лебеденко
99
Ханджич
8
Сысуев
8
Сысуев
99
Ханджич
70
Сафрониди
4
Фомин
4
Фомин
70
Сафрониди
57
Кротов
11
Карлос
11
Карлос
57
Кротов
26
Уилкшир
5
Мохаммади
5
Мохаммади
26
Уилкшир
22
Пирис
10
Кану
10
Кану
22
Пирис
95
Митришев
14
Кузяев
14
Кузяев
95
Митришев
Остались в запасе
Уфа
Ахмат
99
Андрей Лунев
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
88
Педро Кен
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
88
Педро Кен
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Уфа - Ахмат
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Дмитрий Чельцов (Москва)
Инспектор:
Гаряфий Жафяров (Москва)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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