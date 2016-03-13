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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Уфа
Локомотив - Уфа: обзор матча 13 марта 2016
Локомотив
13.03.2016, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Уфа
56'
В. Игнатьев (П)
90+2'
А. Самедов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Уфа
ГОЛ! 2:0!
А. Самедов
90'
+2
Замена
Д. Тарасов
️️️️
Т. Михалик
84'
Травма
Т. Михалик
83'
Замена
Д. Ндинга
️️️️
А. Миранчук
80'
75'
Замена
С. Фомин
️️️️
Марсиньо
70'
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
В. Зубарев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Игнатьев
56'
46'
Замена
Х. Ханджич
️️️️
В. Кротов
Замена
В. Игнатьев
️️️️
А. Касаев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
17
Тарас Михалик
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
(К)
ПП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЛАЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
(К)
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
11
Диего Карлос
ЦФ
10
Марсиньо
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
4
Семен Фомин
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
14
Марвин Пурье
ЦФ
4-1-4-1
1
Гилерме
29
Денисов
39
Пейчинович
4
Дюрица
55
Янбаев
17
Михалик
11
Касаев
18
Коломейцев
19
Хенти
19
Самедов
59
Миранчук
4-2-1-3
88
Шелия
89
Стоцкий
4
Никитин
29
Пауревич
47
Зинченко
60
Зубарев
3
Аликин
57
Кротов
10
Марсиньо
11
Карлос
8
Сысуев
11
Касаев
20
Игнатьев
20
Игнатьев
11
Касаев
17
Михалик
23
Тарасов
23
Тарасов
17
Михалик
59
Миранчук
88
Ндинга
88
Ндинга
59
Миранчук
60
Зубарев
70
Сафрониди
70
Сафрониди
60
Зубарев
10
Марсиньо
4
Фомин
4
Фомин
10
Марсиньо
57
Кротов
99
Ханджич
99
Ханджич
57
Кротов
Остались в запасе
Локомотив
Уфа
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
14
Марвин Пурье
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
14
Марвин Пурье
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Локомотив - Уфа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Сергей Анохин (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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