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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Уфа
Зенит - Уфа: обзор матча 03 декабря 2015
Зенит
03.12.2015, четверг, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
86'
Э. Гарай (П)
36'
А. Зинченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Уфа
Замена
П. Долгов
️️️️
О. Шатов
87'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Гарай
86'
85'
Желтая карточка
А. Никитин
84'
Замена
Д. Верховцов
️️️️
Д. Карлос
Пенальти не реализован!
А. Витсель
81'
80'
Желтая карточка
С. Игбун
72'
Замена
И. Безденежных
️️️️
Марсиньо
69'
Желтая карточка
Д. Юрченко
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Юсупов
65'
65'
Замена
Е. Осипов
️️️️
А. Филин
36'
ГОЛ! 0:1!
А. Зинченко
Пас отдал
Марсиньо
Желтая карточка
Данни
31'
Желтая карточка
Д. Кришито
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
27
Олег Шатов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
29
Иван Пауревич
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
3-2-4-1
12
Лодыгин
24
Гарай
13
Нету
6
Ломбертс
4
Кришито
22
Анюков
10
Данни
4
Юсупов
27
Витсель
27
Шатов
22
Дзюба
3-3-2-1-1
1
Юрченко
25
Филин
4
Никитин
3
Аликин
89
Стоцкий
29
Пауревич
47
Зинченко
11
Карлос
10
Марсиньо
57
Кротов
44
Игбун
4
Юсупов
31
Ткачук
31
Ткачук
4
Юсупов
27
Шатов
91
Долгов
91
Долгов
27
Шатов
11
Карлос
13
Верховцов
13
Верховцов
11
Карлос
25
Филин
19
Осипов
19
Осипов
25
Филин
10
Марсиньо
87
Безденежных
87
Безденежных
10
Марсиньо
Остались в запасе
Зенит
Уфа
79
Константин Троянов
ОП
16
Вячеслав Малафеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
79
Константин Троянов
ОП
16
Вячеслав Малафеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Зенит - Уфа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин (Владимир)
Алексей Стипиди (Краснодар)
Резервный судья:
Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Игорь Евгеньевич Синер (Омск)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
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