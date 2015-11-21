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Амкар-Пермь - Рубин
Амкар-Пермь - Рубин: обзор матча 21 ноября 2015
Амкар-Пермь
21.11.2015, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
54'
А. Шаваев
36'
М. Девич (П)
61'
М. Девич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Рубин
Замена
А. Прудников
️️️️
А. Салугин
83'
68'
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Благо
Замена
Б. Йовичич
️️️️
Ф. Огуде
66'
Желтая карточка
И. Черенчиков
62'
61'
ГОЛ! 1:2!
М. Девич
Пас отдал
М. Оздоев
60'
Желтая карточка
Благо
58'
Замена
В. Устинов
️️️️
О. Кузьмин
55'
Желтая карточка
О. Кузьмин
ГОЛ! 1:1!
А. Шаваев
Пас отдал
Б. Бутко
54'
46'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Г. Котуньо
45'
+2
Пенальти не реализован!
М. Девич
Желтая карточка
А. Селихов
45'
+1
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Девич
Желтая карточка
П. Занев
29'
Желтая карточка
Ф. Огуде
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
21
Гильермо Котуньо
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
40
Благо
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
15
Изунна Узочакву
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
3-3-3-1
57
Селихов
23
Баланович
14
Джикия
79
Черенчиков
11
Занев
5
Гол
91
Бутко
8
Огуде
8
Шаваев
7
Пеев
77
Салугин
3-4-1-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
4
Кверквелия
88
Камболов
23
Кузьмин
15
Кисляк
40
Благо
21
Котуньо
21
Оздоев
32
Девич
99
Канунников
8
Огуде
32
Йовичич
32
Йовичич
8
Огуде
77
Салугин
89
Прудников
89
Прудников
77
Салугин
23
Кузьмин
19
Устинов
19
Устинов
23
Кузьмин
40
Благо
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
40
Благо
21
Котуньо
22
Эдуардо
22
Эдуардо
21
Котуньо
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Рубин
1
Роман Герус
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
15
Изунна Узочакву
ЦП
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
1
Юрий Нестеренко
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
15
Изунна Узочакву
ЦП
21
Анене Чума
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Валерий Чалый
Статистика матча Амкар-Пермь - Рубин
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
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4 : 1
17.10.2026
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Максим Гаврилин (Владимир)
Резервный судья:
Евгений Турбин (Москва)
Инспектор:
Сергей Владимирович Зуев (Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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