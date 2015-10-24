Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Амкар-Пермь
Урал - Амкар-Пермь: обзор матча 24 октября 2015
Урал
24.10.2015, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
7'
П. Фонтанелло
64'
А. Сапета
90+2'
Э. Манучарян (П)
60'
А. Салугин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Амкар-Пермь
Замена
А. Ставпец
️️️️
Ч. Лунгу
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Э. Манучарян
90'
+2
84'
Замена
А. Курзенев
️️️️
А. Прудников
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Г. Асеведо
83'
Желтая карточка
А. Данцев
77'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
В. Подберезкин
70'
65'
Замена
А. Чума
️️️️
А. Салугин
ГОЛ! 2:1!
А. Сапета
Пас отдал
П. Фонтанелло
64'
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Салугин
Пас отдал
С. Баланович
52'
Замена
А. Панцырев
️️️️
Б. Йовичич
43'
Желтая карточка
А. Прудников
ГОЛ! 1:0!
П. Фонтанелло
Пас отдал
А. Ерохин
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
92
Вячеслав Подберезкин
ПП
10
Чисамба Лунгу
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
5
Януш Гол
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
15
Изунна Узочакву
ЦП
89
Александр Прудников
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Урал
51
Евгений Жариков
ВР
97
Александр Шубин
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
10
Карлос Страндберг
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
36
Александр Панцырев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
21
Анене Чума
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
4-1-3-1-1
99
Арапов
7
Данцев
14
Фонтанелло
14
Мартынович
15
Кулаков
10
Фидлер
30
Асеведо
41
Сапета
92
Подберезкин
21
Ерохин
10
Лунгу
3-4-2-1
57
Селихов
11
Занев
14
Джикия
79
Черенчиков
91
Бутко
5
Гол
32
Йовичич
23
Баланович
89
Прудников
15
Узочакву
77
Салугин
10
Лунгу
16
Ставпец
16
Ставпец
10
Лунгу
92
Подберезкин
18
Бурмистров
18
Бурмистров
92
Подберезкин
30
Асеведо
10
Манучарян
10
Манучарян
30
Асеведо
32
Йовичич
36
Панцырев
36
Панцырев
32
Йовичич
77
Салугин
21
Чума
21
Чума
77
Салугин
89
Прудников
91
Курзенев
91
Курзенев
89
Прудников
Остались в запасе
Урал
Амкар-Пермь
9
Дмитрий Билоног
ПВ
10
Карлос Страндберг
ПВ
51
Евгений Жариков
ВР
97
Александр Шубин
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
9
Дмитрий Билоног
ПВ
10
Карлос Страндберг
ПВ
51
Евгений Жариков
ВР
97
Александр Шубин
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Урал - Амкар-Пермь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев (Санкт-Петербург)
Алексей Стипиди (Краснодар)
Инспектор:
Сергей Анохин (Москва)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Урал
Амкар-Пермь
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+