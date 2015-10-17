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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Зенит
Кубань (ЛФЛ) - Зенит: обзор матча 17 октября 2015
Кубань (ЛФЛ)
17.10.2015, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Зенит
3'
Шандао
62'
Л. Мельгарехо
44'
А. Дзюба
52'
О. Шатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Зенит
83'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
О. Шатов
Замена
А. Аршавин
️️️️
С. Ткачев
82'
76'
Желтая карточка
А. Юсупов
64'
Желтая карточка
Халк
ГОЛ! 2:2!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
С. Манолев
62'
Замена
И. Бальде
️️️️
А. Хубулов
60'
52'
ГОЛ! 1:2!
О. Шатов
46'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Х. Гарсия
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Халк
35'
Желтая карточка
Л. Нету
Желтая карточка
А. Хубулов
31'
Желтая карточка
С. Манолев
29'
Замена
А. Тлисов
️️️️
В. Кулик
12'
ГОЛ! 1:0!
Шандао
Пас отдал
А. Хубулов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
88
Арсен Хубулов
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
10
Лоренцо Мельгарехо
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
22
Александр Анюков
ЛЗ
6
Хави Гарсия
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
10
Данни
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Халк
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Кубань (ЛФЛ)
12
Никита Хайкин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
55
Артем Вяткин
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Александр Рязанцев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
3-3-3-1
31
Беленов
20
Игнатьев
2
Шандао
5
Армаш
8
Бугаев
19
Рабиу
11
Манолев
88
Хубулов
55
Кулик
11
Ткачев
10
Мельгарехо
4-3-2-1
41
Кержаков
13
Нету
6
Хави Гарсия
6
Ломбертс
22
Анюков
27
Витсель
10
Данни
4
Юсупов
7
Халк
27
Шатов
22
Дзюба
55
Кулик
8
Тлисов
8
Тлисов
55
Кулик
11
Ткачев
28
Аршавин
28
Аршавин
11
Ткачев
88
Хубулов
6
Бальде
6
Бальде
88
Хубулов
6
Хави Гарсия
7
Рязанцев
7
Рязанцев
6
Хави Гарсия
27
Шатов
31
Ткачук
31
Ткачук
27
Шатов
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Зенит
12
Никита Хайкин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
5
Вячеслав Зинков
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
55
Артем Вяткин
ЦЗ
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
5
Вячеслав Зинков
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Зенит
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Валерий Данченко (Уфа) Алексей Воронцов (Ярославль)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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