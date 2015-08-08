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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Локомотив
Урал - Локомотив: обзор матча 08 августа 2015
Урал
08.08.2015, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Локомотив
72'
А. Ерохин
28'
А. Самедов
39'
У. Ниасс
90+1'
Майкон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Локомотив
90'
+3
Замена
Р. Янбаев
️️️️
А. Касаев
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Майкон
Пас отдал
В. Денисов
Желтая карточка
А. Ерохин
88'
83'
Замена
Т. Михалик
️️️️
Д. Ндинга
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
Н. Бурмистров
80'
73'
Замена
Майкон
️️️️
У. Ниасс
ГОЛ! 1:2!
А. Ерохин
72'
Замена
Г. Асеведо
️️️️
А. Сапета
61'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Ч. Лунгу
59'
39'
ГОЛ! 0:2!
У. Ниасс
Пас отдал
А. Касаев
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Самедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Пабло Фонтанелло
(К)
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
(К)
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Арапов
14
Фонтанелло
14
Мартынович
2
Хозин
15
Кулаков
92
Емельянов
41
Сапета
10
Лунгу
21
Ерохин
18
Бурмистров
10
Манучарян
4-2-2-1-1
1
Гилерме
49
Шишкин
14
Чорлука
39
Пейчинович
29
Денисов
88
Ндинга
23
Тарасов
19
Самедов
11
Касаев
59
Миранчук
14
Ниасс
41
Сапета
30
Асеведо
30
Асеведо
41
Сапета
10
Лунгу
16
Ставпец
16
Ставпец
10
Лунгу
18
Бурмистров
13
Дорожкин
13
Дорожкин
18
Бурмистров
11
Касаев
55
Янбаев
55
Янбаев
11
Касаев
88
Ндинга
17
Михалик
17
Михалик
88
Ндинга
14
Ниасс
11
Майкон
11
Майкон
14
Ниасс
Остались в запасе
Урал
Локомотив
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Андрей Тимофеев
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Андрей Тимофеев
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Урал - Локомотив
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Спорт Плюс
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