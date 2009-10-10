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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Россия - Германия
Россия - Германия: обзор матча 10 октября 2009
Россия
10.10.2009, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 4, 11 тур
0 : 1
Завершен
Германия
35'
М. Клозе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Германия
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Клозе
Замена
П. Троховски
️️️️
Л. Подольски
Замена
П. Погребняк
️️️️
И. Семшов
Замена
А. Фридрих
️️️️
М. Озил
Вторая желтая
Д. Боатенг
Желтая карточка
Ю. Жирков
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
А. Кержаков
Замена
Д. Торбинский
️️️️
И. Денисов
Желтая карточка
Д. Боатенг
ГОЛ! 0:1!
М. Клозе
Пас отдал
М. Озил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
10
Андрей Аршавин
(К)
ЛП
7
Игорь Денисов
ОП
10
Константин Зырянов
ЦП
23
Игорь Семшов
ЦП
18
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Германия
12
Рене Адлер
ВР
0
Филипп Лам
ЛЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
7
Симон Рольфес
ОП
13
Михаэль Баллак
(К)
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Бастиан Швайнштайгер
ПП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Россия
16
Вячеслав Малафеев
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
11
Сергей Семак
ЦП
19
Роман Павлюченко
ЦФ
20
Павел Погребняк
ЦФ
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
2
Марсель Шефер
ЛЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
15
Томас Хитцльшпергер
ЦП
16
Какау
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
4-1-4-1
1
Акинфеев
18
Жирков
24
Березуцкий
4
Игнашевич
2
Анюков
7
Денисов
10
Аршавин
10
Зырянов
23
Семшов
18
Быстров
11
Кержаков
4-1-3-1-1
12
Адлер
17
Боатенг
0
Мертезакер
14
Вестерманн
0
Лам
7
Рольфес
7
Швайнштайгер
13
Баллак
10
Подольски
10
Озил
0
Клозе
7
Денисов
20
Торбинский
20
Торбинский
7
Денисов
11
Кержаков
19
Павлюченко
19
Павлюченко
11
Кержаков
23
Семшов
20
Погребняк
20
Погребняк
23
Семшов
10
Озил
3
Фридрих
3
Фридрих
10
Озил
10
Подольски
15
Троховски
15
Троховски
10
Подольски
0
Клозе
23
Гомес
23
Гомес
0
Клозе
Остались в запасе
Россия
Германия
16
Вячеслав Малафеев
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
11
Сергей Семак
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
1
Мануэль Нойер
ВР
2
Марсель Шефер
ЛЗ
15
Томас Хитцльшпергер
ЦП
16
Какау
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
11
Сергей Семак
ЦП
Остались в запасе
1
Мануэль Нойер
ВР
2
Марсель Шефер
ЛЗ
15
Томас Хитцльшпергер
ЦП
16
Какау
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Россия - Германия
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Первый" 18:45 (прямая); "НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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