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Урал - Амкар-Пермь
Урал - Амкар-Пермь: обзор матча 21 марта 2015
Урал
21.03.2015, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
78'
Г. Асеведо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Амкар-Пермь
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Ч. Лунгу
90'
+1
82'
Замена
И. Киреев
️️️️
С. Баланович
Желтая карточка
Г. Асеведо
79'
ГОЛ! 1:0!
Г. Асеведо
78'
77'
Замена
Б. Идову
️️️️
Я. Гол
68'
Замена
М. Батов
️️️️
М. Якубко
Желтая карточка
А. Ерохин
66'
Замена
Г. Асеведо
️️️️
А. Фидлер
63'
32'
Желтая карточка
Ф. Огуде
28'
Желтая карточка
П. Занев
Желтая карточка
Р. Емельянов
26'
11'
Желтая карточка
М. Якубко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Чисамба Лунгу
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
(К)
ОП
21
Александр Ерохин
АП
10
Эдгар Манучарян
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
8
Фегор Огуде
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
18
Александр Коломейцев
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
5
Януш Гол
ОП
89
Александр Прудников
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
17
Максим Батов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Заболотный
2
Хозин
14
Фонтанелло
15
Новиков
13
Марков
92
Емельянов
10
Фидлер
10
Лунгу
10
Манучарян
21
Ерохин
90
Смолов
3-4-2-1
1
Герус
8
Огуде
79
Черенчиков
21
Белоруков
11
Занев
32
Йовичич
5
Гол
23
Баланович
89
Прудников
18
Коломейцев
26
Якубко
10
Фидлер
30
Асеведо
30
Асеведо
10
Фидлер
10
Лунгу
92
Подберезкин
92
Подберезкин
10
Лунгу
5
Гол
30
Идову
30
Идову
5
Гол
23
Баланович
88
Киреев
88
Киреев
23
Баланович
26
Якубко
17
Батов
17
Батов
26
Якубко
Остались в запасе
Урал
Амкар-Пермь
17
Денис Фомин
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
1
Дмитрий Хомич
ВР
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
17
Денис Фомин
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Урал - Амкар-Пермь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
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Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
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4 : 1
17.10.2026
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3 : 0
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1 : 2
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0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Манеж «Урал»
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