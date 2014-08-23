Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - ЦСКА
Рубин - ЦСКА: обзор матча 23 августа 2014
Рубин
23.08.2014, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА
17'
И. Портнягин
82'
Г. Карадениз
44'
Б. Натхо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - ЦСКА
84'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
А. Березуцкий
Замена
В. Дядюн
️️️️
М. Канунников
83'
ГОЛ! 2:1!
Г. Карадениз
Пас отдал
С. Азмун
82'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
П. Могилевец
78'
Замена
С. Азмун
️️️️
И. Портнягин
72'
67'
Замена
К. Панченко
️️️️
А. Дзагоев
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Натхо
Желтая карточка
С. Навас
43'
ГОЛ! 1:0!
И. Портнягин
Пас отдал
Э. Набиуллин
17'
Желтая карточка
И. Портнягин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
40
Благо
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Александр Цауня
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-4-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
44
Навас
4
Кверквелия
23
Кузьмин
21
Оздоев
28
Могилевец
40
Благо
61
Карадениз
99
Канунников
97
Портнягин
4-1-2-3
35
Акинфеев
6
Березуцкий
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
10
Натхо
66
Дзагоев
18
Тошич
7
Муса
17
Миланов
28
Могилевец
22
Эдуардо
22
Эдуардо
28
Могилевец
99
Канунников
17
Дядюн
17
Дядюн
99
Канунников
97
Портнягин
20
Азмун
20
Азмун
97
Портнягин
6
Березуцкий
22
Ефремов
22
Ефремов
6
Березуцкий
66
Дзагоев
8
Панченко
8
Панченко
66
Дзагоев
Остались в запасе
Рубин
ЦСКА
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Рубин - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
Новости команд
Все
Рубин
ЦСКА
Агент Виллиана Роши высказался о возвращении в ЦСКА
Вчера, 23:53
В сборной России поделились ожиданиями от матча с Венесуэлой
Вчера, 22:50
ЦСКА связался с Виллианом Рошей по поводу возвращения
Вчера, 18:29
3
Кисляк сделал громкое заявление о снятии бана с России
Вчера, 15:17
19
Кисляк начал учить испанский язык: «Интересно»
Вчера, 01:09
6
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
13
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
Агент Виллиана Роши высказался о возвращении в ЦСКА
Вчера, 23:53
В сборной России поделились ожиданиями от матча с Венесуэлой
Вчера, 22:50
ЦСКА связался с Виллианом Рошей по поводу возвращения
Вчера, 18:29
3
Кисляк сделал громкое заявление о снятии бана с России
Вчера, 15:17
19
Кисляк начал учить испанский язык: «Интересно»
Вчера, 01:09
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+