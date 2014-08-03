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РПЛ 2026/2027
Динамо - Ростов
Динамо - Ростов: обзор матча 03 августа 2014
Динамо
03.08.2014, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
7 : 3
Завершен
Ростов
15'
К. Кураньи (П)
28'
К. Самба
36'
Б. Джуджак
41'
А. Кокорин (П)
48'
А. Кокорин
61'
А. Кокорин
66'
К. Кураньи
33'
Д. Полоз
38'
Д. Полоз
87'
А. Гацкан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Ростов
87'
ГОЛ! 7:3!
А. Гацкан
Пас отдал
Т. Калачев
Желтая карточка
А. Козлов
85'
74'
Замена
М. Бордачев
️️️️
Д. Торбинский
ГОЛ! 7:2!
К. Кураньи
66'
64'
Замена
С. Ксулу
️️️️
Баштуш
Замена
А. Юсупов
️️️️
В. Ванкер
63'
ГОЛ! 6:2!
А. Кокорин
Пас отдал
Ф. Смолов
61'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Ионов
60'
Желтая карточка
А. Бюттнер
49'
ГОЛ! 5:2!
А. Кокорин
Пас отдал
Б. Джуджак
48'
42'
Замена
А. Ребко
️️️️
А. Бухаров
ГОЛ с пенальти! 4:2!
А. Кокорин
41'
40'
Желтая карточка
А. Фатуллаев
38'
ГОЛ! 3:2!
Д. Полоз
Пас отдал
Т. Калачев
ГОЛ! 3:1!
Б. Джуджак
Пас отдал
А. Кокорин
36'
33'
ГОЛ! 2:1!
Д. Полоз
Пас отдал
Т. Калачев
ГОЛ! 2:0!
К. Самба
Пас отдал
Б. Джуджак
28'
20'
Желтая карточка
Т. Калачев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Кураньи
15'
14'
Желтая карточка
С. Плетикоса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛВ
27
Игорь Денисов
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
6
Дмитрий Торбинский
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
15
Азим Фатуллаев
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
4-2-2-2
30
Габулов
28
Бюттнер
13
Гранат
4
Самба
34
Козлов
27
Денисов
21
Ванкер
10
Джуджак
11
Ионов
9
Кокорин
22
Кураньи
4-2-2-1-1
1
Плетикоса
57
Абазов
15
Баштуш
0
Дьяков
19
Милич
6
Торбинский
8
Гацкан
2
Калачев
15
Фатуллаев
7
Полоз
11
Бухаров
21
Ванкер
4
Юсупов
4
Юсупов
21
Ванкер
11
Ионов
90
Смолов
90
Смолов
11
Ионов
6
Торбинский
26
Бордачев
26
Бордачев
6
Торбинский
15
Баштуш
42
Ксулу
42
Ксулу
15
Баштуш
11
Бухаров
17
Ребко
17
Ребко
11
Бухаров
Остались в запасе
Динамо
Ростов
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
35
Сослан Джанаев
ВР
5
Александр Трошечкин
ОП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
5
Александр Трошечкин
ОП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Динамо - Ростов
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:15 (прямая)
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