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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Мордовия
Урал - Мордовия: обзор матча 02 августа 2014
Урал
02.08.2014, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 3
Завершен
Мордовия
6'
Э. Манучарян (П)
85'
К. Ярошенко
12'
М. Дональд
45+2'
О. Власов
73'
Е. Луценко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Мордовия
90'
+3
Замена
А. Бобер
️️️️
М. Дональд
90'
+1
Желтая карточка
Р. Нахушев
ГОЛ! 2:3!
К. Ярошенко
Пас отдал
В. Подберезкин
85'
84'
Желтая карточка
И. Шитов
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
С. Гогниев
74'
73'
ГОЛ! 1:3!
Е. Луценко
Пас отдал
О. Власов
69'
Замена
А. Дудиев
️️️️
Данило
60'
Замена
И. Ниассе
️️️️
Л. Эбесилио
59'
Травма
Л. Эбесилио
54'
Желтая карточка
Данило
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Г. Асеведо
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
О. Власов
Пас отдал
Данило
Замена
А. Оганесян
️️️️
Э. Манучарян
36'
Травма
Э. Манучарян
35'
12'
ГОЛ! 1:1!
М. Дональд
Пас отдал
О. Власов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Манучарян
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
10
Чисамба Лунгу
ЛП
30
Герсон Асеведо
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Эдгар Манучарян
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
6
Лоренцо Эбесилио
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
20
Митчелл Дональд
ЦП
90
Данило
ЦП
84
Олег Власов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
28
Арсен Оганесян
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
94
Георгий Нуров
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
12
Владимир Божович
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
18
Ибрахима Ниассе
ОП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
4-4-1-1
12
Заболотный
7
Данцев
5
Бергер
2
Хозин
6
Оттесен
10
Лунгу
30
Асеведо
99
Ярошенко
10
Манучарян
21
Ерохин
2
Гогниев
4-1-4-1
1
Коченков
24
Шитов
40
Перендиа
5
Васин
55
Нахушев
6
Ле Таллек
84
Власов
20
Дональд
90
Данило
6
Эбесилио
48
Луценко
10
Манучарян
28
Оганесян
28
Оганесян
10
Манучарян
30
Асеведо
92
Подберезкин
92
Подберезкин
30
Асеведо
2
Гогниев
13
Дорожкин
13
Дорожкин
2
Гогниев
90
Данило
8
Дудиев
8
Дудиев
90
Данило
6
Эбесилио
18
Ниассе
18
Ниассе
6
Эбесилио
20
Дональд
8
Бобер
8
Бобер
20
Дональд
Остались в запасе
Урал
Мордовия
13
Александр Щаницин
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
10
Артем Фидлер
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Александр Тарханов
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
12
Владимир Божович
ЛЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
10
Артем Фидлер
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
12
Владимир Божович
ЛЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Урал - Мордовия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:15 (прямая)
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