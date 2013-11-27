Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - Бавария
ЦСКА - Бавария: обзор матча 27 ноября 2013
ЦСКА
27.11.2013, среда, 21:00
Лига чемпионов, группа D, 5 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
61'
К. Хонда (П)
16'
А. Роббен
54'
М. Гетце
65'
Т. Мюллер (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Бавария
Замена
Витиньо
️️️️
Г. Миланов
89'
86'
Замена
Ю. Грин
️️️️
М. Гетце
Замена
К. Базелюк
️️️️
А. Муса
80'
79'
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
Х. Мартинес
76'
Желтая карточка
Т. Алькантара
Замена
Р. Эльм
️️️️
С. Цубер
68'
65'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Т. Мюллер
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Хонда
61'
60'
Желтая карточка
Данте
54'
ГОЛ! 0:2!
М. Гетце
42'
Желтая карточка
Х. Мартинес
28'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Ф. Лам
26'
Травма
Ф. Лам
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Роббен
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
17
Георгий Миланов
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
10
Арьен Роббен
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
21
Филипп Лам
(К)
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
20
Расмус Эльм
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
4-2-2-2
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
6
Березуцкий
14
Набабкин
17
Миланов
19
Вернблум
7
Цубер
3
Хонда
18
Тошич
7
Муса
4-2-1-2-1
1
Нойер
13
Рафинья
4
Данте
17
Боатенг
5
Алаба
88
Мартинес
21
Лам
8
Кроос
27
Гетце
10
Роббен
13
Мюллер
17
Миланов
11
Витиньо
11
Витиньо
17
Миланов
7
Цубер
20
Эльм
20
Эльм
7
Цубер
7
Муса
10
Базелюк
10
Базелюк
7
Муса
88
Мартинес
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
88
Мартинес
21
Лам
6
Алькантара
6
Алькантара
21
Лам
27
Гетце
37
Грин
37
Грин
27
Гетце
Остались в запасе
ЦСКА
Бавария
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча ЦСКА - Бавария
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ" 20:45 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 20:00 (прямая)
Новости команд
Все
ЦСКА
Бавария
ЦСКА связался с Виллианом Рошей по поводу возвращения
18:29
2
Кисляк сделал громкое заявление о снятии бана с России
15:17
19
Кисляк начал учить испанский язык: «Интересно»
01:09
6
Радимов назвал самого подлого соперника, против которого играл
Вчера, 20:07
4
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
Вчера, 19:17
ЦСКА связался с Виллианом Рошей по поводу возвращения
18:29
2
Кисляк сделал громкое заявление о снятии бана с России
15:17
19
Кисляк начал учить испанский язык: «Интересно»
01:09
6
Радимов назвал самого подлого соперника, против которого играл
Вчера, 20:07
4
ЦСКА разгромил команду Аленичева
Вчера, 18:17
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
Вчера, 19:17
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
Вчера, 11:22
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+