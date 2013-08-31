Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Петер Гагельманн (Бремен)

Шальке-04 - Байер

31.08.2013, Суббота, 20:30 мск Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена Германия. Бундеслига, 4 тур Шальке-04 - Байер
Германия. Бундеслига (2012/2013)
29 тур
13 апреля, суббота 20:30 Шальке-04 2:2 Байер
12 тур
17 ноября, суббота 21:30 Байер 2:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2011/2012)
27 тур
24 марта, суббота 21:30 Шальке-04 2:0 Байер
10 тур
23 октября, воскресенье 17:30 Байер 0:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2010/2011)
27 тур
20 марта, воскресенье 17:30 Байер 2:0 Шальке-04
10 тур
30 октября, суббота 20:30 Шальке-04 0:1 Байер
Германия. Бундеслига (2009/2010)
28 тур
27 марта, суббота 20:30 Байер 0:2 Шальке-04
11 тур
31 октября, суббота 20:30 Шальке-04 2:2 Байер
Германия. Бундеслига (2008/2009)
30 тур
2 мая, суббота 17:30 Шальке-04 1:2 Байер
13 тур
15 ноября, суббота 17:30 Байер 2:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2007/2008)
21 тур
23 февраля, суббота 17:30 Байер 1:0 Шальке-04
4 тур
31 августа, пятница 22:30 Шальке-04 1:1 Байер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 29 3 2 94:23 +71 90
2. Боруссия Д 34 22 5 7 80:38 +42 71
3. Шальке-04 34 19 7 8 63:43 +20 64
4. Байер 34 19 4 11 60:41 +19 61
5. Вольфсбург 34 18 6 10 63:50 +13 60
6. Боруссия М 34 16 7 11 59:43 +16 55
7. Майнц 34 16 5 13 52:54 -2 53
8. Аугсбург 34 15 7 12 47:47 0 52
9. Хоффенхайм 34 11 11 12 72:70 +2 44
10. Ганновер-96 34 12 6 16 46:59 -13 42
11. Герта 34 11 8 15 40:48 -8 41
12. Вердер 34 10 9 15 42:66 -24 39
13. Айнтрахт Ф 34 9 9 16 40:57 -17 36
14. Фрайбург 34 9 9 16 43:61 -18 36
15. Штутгарт 34 8 8 18 49:62 -13 32
16. Гамбург 34 7 6 21 51:75 -24 27
17. Нюрнберг 34 5 11 18 37:70 -33 26
18. Айнтрахт Бр 34 6 7 21 29:60 -31 25
...
  • Читайте нас: 