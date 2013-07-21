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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Спартак
Урал - Спартак: обзор матча 21 июля 2013
Урал
21.07.2013, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Спартак
51'
Э. МакГиди
90'
Э. Эменике
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Спартак
90'
ГОЛ! 0:2!
Э. Эменике
Желтая карточка
А. Щаницин
89'
86'
Замена
К. Чельстрем
️️️️
Кариока
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
Э. Манучарян
79'
Желтая карточка
М. Вьештица
73'
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Саркисов
73'
62'
Замена
Э. Эменике
️️️️
Ю. Мовсисян
51'
ГОЛ! 0:1!
Э. МакГиди
Пас отдал
С. Паршивлюк
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Сапета
46'
38'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
П. Яковлев
19'
Желтая карточка
П. Яковлев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
34
Денис Тумасян
(К)
ЦЗ
11
Артур Саркисов
ЛВ
25
Андрей Бочков
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
13
Александр Щаницин
АП
10
Эдгар Манучарян
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛВ
5
Кариока
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Помазан
70
Сафрониди
34
Тумасян
16
Вьештица
25
Бочков
41
Сапета
11
Саркисов
13
Щаницин
10
Манучарян
2
Гогниев
32
Горбанец
4-1-2-2-1
30
Песьяков
18
Паршивлюк
16
Боккетти
92
Брызгалов
23
Комбаров
5
Кариока
88
Глушаков
8
Коста
91
Яковлев
14
Хурадо
14
Мовсисян
41
Сапета
21
Ерохин
21
Ерохин
41
Сапета
10
Манучарян
10
Лунгу
10
Лунгу
10
Манучарян
11
Саркисов
28
Сердеров
28
Сердеров
11
Саркисов
5
Кариока
4
Чельстрем
4
Чельстрем
5
Кариока
91
Яковлев
46
МакГиди
46
МакГиди
91
Яковлев
14
Мовсисян
10
Эменике
10
Эменике
14
Мовсисян
Остались в запасе
Урал
Спартак
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
57
Вячеслав Кротов
АП
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Урал - Спартак
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Алексей Стипиди (Краснодар)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:40 (прямая)
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