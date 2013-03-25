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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Бразилия
Россия - Бразилия: обзор матча 25 марта 2013
Россия
25.03.2013, понедельник, 23:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Бразилия
73'
В. Файзулин
90'
Фред
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Бразилия
90'
ГОЛ! 1:1!
Фред
Пас отдал
Марсело
Желтая карточка
А. Ещенко
87'
Замена
М. Григорьев
️️️️
Ю. Жирков
86'
Травма
Ю. Жирков
86'
78'
Замена
Д. Коста
️️️️
Кака
ГОЛ! 1:0!
В. Файзулин
73'
72'
Желтая карточка
Эрнанес
67'
Замена
Халк
️️️️
Оскар
Замена
О. Шатов
️️️️
В. Быстров
46'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
А. Кокорин
46'
Замена
Д. Комбаров
️️️️
А. Анюков
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
22
Андрей Ещенко
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЛП
8
Денис Глушаков
ЦП
15
Роман Широков
(К)
ЦП
18
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
20
Кака
ЛП
10
Неймар
ЛВ
5
Фернандо
ОП
18
Эрнанес
ЦП
11
Оскар
ПП
9
Фред
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Арсений Логашов
ПЗ
17
Максим Григорьев
ЛП
22
Дмитрий Тарасов
ОП
9
Алан Дзагоев
ЦП
17
Олег Шатов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Бразилия
1
Диего Кавальери
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
17
Луис Густаво
ОП
13
Жеан
ЦП
21
Халк
ПВ
18
Освальдо
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
4-4-2
20
Габулов
22
Ещенко
4
Игнашевич
24
Березуцкий
2
Анюков
20
Файзулин
8
Глушаков
15
Широков
18
Быстров
9
Кокорин
11
Кержаков
4-1-3-1-1
0
Сезар
13
Алвес
3
Силва
4
Луис
12
Марсело
5
Фернандо
11
Оскар
18
Эрнанес
20
Кака
10
Неймар
9
Фред
9
Кокорин
18
Жирков
18
Жирков
9
Кокорин
2
Анюков
23
Комбаров
23
Комбаров
2
Анюков
Жирков
17
Григорьев
17
Григорьев
Жирков
18
Быстров
17
Шатов
17
Шатов
18
Быстров
11
Оскар
21
Халк
21
Халк
11
Оскар
20
Кака
19
Коста
19
Коста
20
Кака
Остались в запасе
Россия
Бразилия
1
Игорь Акинфеев
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Арсений Логашов
ПЗ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
9
Алан Дзагоев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Фабио Капелло
18
Освальдо
ЦФ
13
Жеан
ЦП
1
Диего Кавальери
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
17
Луис Густаво
ОП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
1
Игорь Акинфеев
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Арсений Логашов
ПЗ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
9
Алан Дзагоев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Остались в запасе
18
Освальдо
ЦФ
13
Жеан
ЦП
1
Диего Кавальери
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
17
Луис Густаво
ОП
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Россия - Бразилия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:25 (прямая) "Россия 1" 23:25 (прямая)
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