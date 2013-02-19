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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Бавария
Арсенал - Бавария: обзор матча 19 февраля 2013
Арсенал
19.02.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 3
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Бавария
55'
Л. Подольски
7'
Т. Кроос
21'
Т. Мюллер
77'
М. Манджукич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Бавария
89'
Желтая карточка
Ф. Лам
78'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Манджукич
77'
ГОЛ! 1:3!
М. Манджукич
Пас отдал
Ф. Лам
73'
Замена
Л. Густаво
️️️️
Т. Кроос
Замена
О. Жиру
️️️️
Л. Подольски
72'
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Рэмзи
71'
Желтая карточка
А. Рэмзи
67'
Желтая карточка
Л. Подольски
66'
64'
Замена
А. Роббен
️️️️
Ф. Рибери
58'
Желтая карточка
Т. Мюллер
ГОЛ! 1:2!
Л. Подольски
Пас отдал
Д. Уилшир
55'
36'
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
М. Артета
24'
Желтая карточка
Б. Санья
22'
21'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
Желтая карточка
Т. Вермален
15'
7'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кроос
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
4
Томас Вермален
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
10
Джек Уилшир
ОП
8
Микель Артета
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
4-2-3-1
13
Щесны
4
Вермален
4
Мертезакер
6
Косиельни
3
Санья
10
Уилшир
8
Артета
10
Подольски
8
Касорла
21
Рэмзи
32
Уолкотт
4-2-2-2
1
Нойер
21
Лам
4
Данте
5
ван Бюйтен
5
Алаба
31
Швайнштайгер
88
Мартинес
8
Кроос
7
Рибери
13
Мюллер
9
Манджукич
21
Рэмзи
10
Росицки
10
Росицки
21
Рэмзи
10
Подольски
9
Жиру
9
Жиру
10
Подольски
8
Кроос
14
Густаво
14
Густаво
8
Кроос
7
Рибери
10
Роббен
10
Роббен
7
Рибери
9
Манджукич
27
Гомес
27
Гомес
9
Манджукич
Остались в запасе
Арсенал
Бавария
1
Вито Манноне
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
5
Абу Диаби
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
5
Абу Диаби
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Арсенал - Бавария
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:00 (прямая)
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