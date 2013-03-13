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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Арсенал
Бавария - Арсенал: обзор матча 13 марта 2013
Бавария
13.03.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 2
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Арсенал
3'
О. Жиру
86'
Л. Косиельни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Арсенал
Желтая карточка
М. Гомес
89'
87'
Желтая карточка
Л. Косиельни
86'
ГОЛ! 0:2!
Л. Косиельни
Пас отдал
С. Касорла
83'
Желтая карточка
С. Касорла
Желтая карточка
Х. Мартинес
82'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Т. Кроос
81'
80'
Желтая карточка
П. Мертезакер
74'
Желтая карточка
О. Жиру
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Манджукич
73'
72'
Замена
Жервиньо
️️️️
А. Рэмзи
72'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Т. Уолкотт
62'
Желтая карточка
Т. Росицки
Желтая карточка
Ф. Лам
57'
44'
Желтая карточка
К. Гиббс
3'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
Т. Уолкотт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
10
Арьен Роббен
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
8
Микель Артета
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
5
Абу Диаби
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
4-2-2-2
1
Нойер
5
Алаба
5
ван Бюйтен
4
Данте
21
Лам
88
Мартинес
14
Густаво
10
Роббен
8
Кроос
9
Манджукич
13
Мюллер
4-1-4-1
22
Фабиански
6
Дженкинсон
6
Косиельни
4
Мертезакер
3
Гиббс
8
Артета
32
Уолкотт
10
Росицки
21
Рэмзи
8
Касорла
9
Жиру
8
Кроос
44
Тимощук
44
Тимощук
8
Кроос
9
Манджукич
27
Гомес
27
Гомес
9
Манджукич
32
Уолкотт
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
21
Рэмзи
27
Жервиньо
27
Жервиньо
21
Рэмзи
Остались в запасе
Бавария
Арсенал
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
1
Вито Манноне
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
5
Абу Диаби
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
5
Абу Диаби
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Бавария - Арсенал
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:00 (прямая)
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