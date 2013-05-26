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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Мариуполь
Днепр - Мариуполь: обзор матча 26 мая 2013
Днепр
26.05.2013, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
7 : 0
Завершен
Мариуполь
5'
Р. Зозуля
24'
Е. Селезнев (П)
35'
Р. Зозуля
45'
Р. Зозуля
70'
Р. Ротань
86'
Е. Шахов
90'
Д. Олейник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Мариуполь
ГОЛ! 7:0!
Д. Олейник
Пас отдал
Матеус
90'
ГОЛ! 6:0!
Е. Шахов
86'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Канкава
72'
ГОЛ! 5:0!
Р. Ротань
70'
Желтая карточка
Д. Канкава
68'
Замена
Д. Олейник
️️️️
Е. Селезнев
60'
Замена
Р. Бабенко
️️️️
О. Мазух
60'
57'
Желтая карточка
Т. Окриашвили
55'
Желтая карточка
Д. Таргамадзе
46'
Замена
К. Ярошенко
️️️️
Р. Кисиль
46'
Замена
В. Федотов
️️️️
А. Путивцев
ГОЛ! 4:0!
Р. Зозуля
Пас отдал
Жулиано
45'
ГОЛ! 3:0!
Р. Зозуля
Пас отдал
Д. Кулаков
35'
31'
Желтая карточка
А. Путивцев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Е. Селезнев
24'
Желтая карточка
Е. Чеберячко
19'
ГОЛ! 1:0!
Р. Зозуля
Пас отдал
Матеус
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
91
Игорь Варцаба
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
20
Жулиано
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
14
Руслан Кисиль
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Днепр
1
Алексей Баштаненко
ВР
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
4-2-1-3
91
Варцаба
15
Кулаков
14
Чеберячко
3
Мазух
5
Мандзюк
23
Канкава
29
Ротань
20
Жулиано
99
Матеус
11
Селезнев
10
Зозуля
3-3-4
12
Худжамов
18
Ордец
91
Бутко
13
Яворский
2
Полянский
92
Емельянов
5
Путивцев
14
Кисиль
30
Окриашвили
70
Шевчук
99
Таргамадзе
3
Мазух
8
Бабенко
8
Бабенко
3
Мазух
23
Канкава
28
Шахов
28
Шахов
23
Канкава
11
Селезнев
16
Олейник
16
Олейник
11
Селезнев
14
Кисиль
99
Ярошенко
99
Ярошенко
14
Кисиль
5
Путивцев
19
Федотов
19
Федотов
5
Путивцев
Остались в запасе
Днепр
Мариуполь
1
Алексей Баштаненко
ВР
14
Сергей Кравченко
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
93
Иван Цюпа
ЦЗ
23
Игорь Бажан
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
1
Алексей Баштаненко
ВР
14
Сергей Кравченко
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
93
Иван Цюпа
ЦЗ
23
Игорь Бажан
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Днепр - Мариуполь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бондарь
(Киев)
Стадион:
Днепр-Арена
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